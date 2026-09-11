"Сожскі карагод" открывает Гомель миру, показывает богатую историю и туристический потенциал - Алейников

Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Форум нацелен на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями события выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.-0-