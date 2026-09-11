"Сожскі карагод" открывает Гомель миру, показывает богатую историю и туристический потенциал - Алейников

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По его словам, в этом году 95 творческих коллективов выразили желание стать частью хореографического праздника. "Конкуренция была огромной. И по итогам серьезного отбора во второй очный этап прошли 56 команд", - обратил внимание заместитель председателя облисполкома.
В этом году своим мастерством радуют зрителей коллективы из восьми стран - Беларуси, России, Индии, Пакистана, Китая, Азербайджана, Шри-Ланки, Туркменистана.
Он пожелал, чтобы фестивальные дни стали для каждого участника, гостя, зрителя временем вдохновения, культурного обмена и зарождения новой крепкой дружбы. "Уверен, что высокое мастерство участников подарит зрителям незабываемые эмоции. Желаю всем участникам уверенности в своих силах, легкого паркета и заслуженных побед, а зрителям ярких впечатлений и отличного настроения", - заключил он.
Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Форум нацелен на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями события выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.-0-
Фото Марины Васильевой