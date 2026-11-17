17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич провела встречу с директором направления по медицине госкорпорации "Росатом" Ксенией Тагировой. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



Обсуждены вопросы взаимодействия в области реализации проекта по созданию Центра ядерной медицины на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Проработка ведется в рамках комплексной программы белорусско-российского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов.



Отмечена важность внедрения современных медицинских технологий. Расширение имеющихся в стране возможностей для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и применение новых радиофармацевтических препаратов позволит повысить эффективность диагностики и лечения злокачественных новообразований.-0-