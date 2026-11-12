Современные методы борьбы с киберпреступностью обсуждают на международной конференции в Минске

Пристальное внимание в ведомстве по-прежнему уделяется организации системной работы по уголовным делам о преступлениях прошлых лет. "Обеспечение принципа неотвратимости наказания во многом достигается за счет комплексного подхода, складывающегося из повышения качества следственной работы и активного использования современных возможностей судебных экспертиз", - отметил Константин Бычек.-0- Пристальное внимание в ведомстве по-прежнему уделяется организации системной работы по уголовным делам о преступлениях прошлых лет. "Обеспечение принципа неотвратимости наказания во многом достигается за счет комплексного подхода, складывающегося из повышения качества следственной работы и активного использования современных возможностей судебных экспертиз", - отметил Константин Бычек.-0-

Фото Николая Петрова Фото Николая Петрова

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит VI Международная научно-практическая конференция "Следственная деятельность: наука, образование, практика", передает корреспондент БЕЛТА.В конференции, помимо сотрудников системы обеспечения национальной безопасности из Беларуси, участвуют представители правоохранительных органов и специальных служб дружественных государств. "На обсуждение вынесено множество вопросов. Отдельное внимание будет уделено вопросам противодействия киберпреступности и обмена тактиками, методиками раскрытия преступлений прошлых лет. У Беларуси есть определенные успехи в данном направлении, нам есть чем поделиться. Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет серьезным вкладом в вопросы обеспечения законности и правопорядка", - сказал председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек.Он также указал, что в условиях глобальной цифровизации преступности по инициативе Следственного комитета принимаются меры по внедрению инновационных технологий в процесс расследования. Особое внимание при этом уделяется пресечению деятельности транснациональной организованной преступности, следственной профилактике криминальных деяний, дальнейшему внедрению в работу следователя передовых автоматизированных систем. "В такой деятельности активно используются как достижения белорусской науки, так и ценный зарубежный опыт, в первую очередь коллег из России, Казахстана и Узбекистана", - подчеркнул председатель СК.