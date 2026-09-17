Современное правосудие невозможно представить без объективной судебной экспертизы - Сивец

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невозможно представить современное правосудие без объективной и высокотехнологичной судебной экспертизы. Судебно-экспертная деятельность вносит существенный вклад в обеспечение национальной безопасности. Об этом заявил председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Сергей Сивец в Минске на пленарном заседании IV Международной научно-практической конференции "Роль и значение судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности", передает корреспондент БЕЛТА.

Он особо отметил, что встреча проходит в День народного единства - государственного праздника, который имеет историческое и судьбоносное значение для Беларуси и стоит в одном ряду с такими государственными праздниками, как День Независимости и День Победы.-0- Он особо отметил, что встреча проходит в День народного единства - государственного праздника, который имеет историческое и судьбоносное значение для Беларуси и стоит в одном ряду с такими государственными праздниками, как День Независимости и День Победы.-0-





Фото Николая Петрова

"Актуальность темы не вызывает сомнений. Обеспечение национальной безопасности в современных условиях международных вызовов, рисков и геополитической турбулентности ставится во главу угла в каждом государстве. Судебно-экспертная деятельность вносит существенный вклад в решение этих основополагающих задач. В настоящее время невозможно представить правосудие без объективной, независимой, высокотехнологичной судебной экспертизы", - отметил Сергей Сивец.По его словам, деятельность Государственного комитета судебных экспертиз выступает одним из важнейших направлений реализации единой государственной политики по научно-методическому, экспертному обеспечению правоохранительной и судебной систем страны. "Именно ваше заключение во многом формирует прочную доказательную базу, на которой основывается справедливое судебное решение. Верховенство права и законность приобретают свое реальное наполнение только тогда, когда каждый этап следствия и судебного разбирательства опирается на безупречное научное знание и объективные факты", - подчеркнул Сергей Сивец.В условиях стремительного технологического прогресса перед экспертным сообществом стоят новые вызовы. Цифровизация, появление новых видов преступлений и развитие высоких технологий требуют постоянного совершенствования механизмов осуществления современных экспертиз, непрерывной модернизации экспертной деятельности. "Государственный комитет судебных экспертиз, продолжая многолетнюю традицию отечественной судебной экспертизы, сегодня успешно решает уникальные и сложные задачи в деле защиты и реализации прав граждан, укрепления законности и правопорядка. Принятие беспристрастных и взвешенных решений способствует созданию в обществе атмосферы доверия к органам правопорядка и уверенности граждан в собственной защищенности, что является одной из важнейших стратегических задач по защите конституционного строя", - добавил председатель Конституционного Суда.Ставшая традиционной международная научно-практическая конференция, проводимая Научно-практическим центром Государственного комитета судебных экспертиз, утвердилась как площадка для конструктивного диалога, предоставляя возможность поделиться практикой применения современных экспертных технологий и методов, обсудить вопросы совершенствования системы профессиональной подготовки экспертов, обменяться научным опытом и мнениями."Уверен, что итоги данной конференции, проводимой с участием ведущих специалистов в области криминалистики, судебной экспертизы, будут способствовать выработке научно обоснованных мер по совершенствованию методического, информационного обеспечения судебной экспертной деятельности, повышению научного уровня и качества проведения судебных экспертиз, развитию сотрудничества между государственными органами и организациями в данной сфере", - подчеркнул Сергей Сивец.