Совместный Институт интеллектуальных наук и инженерии открыли ГрГУ и китайский Педагогический университет Цилу

Новое подразделение - Институт интеллектуальных наук и инженерии - предполагает обучение по трем специальностям: "прикладная математика", "искусственный интеллект" и "биохимия". По предварительным данным, набор на 2026/27 учебный год составит 300 студентов.-0-

Фото ГрГУ им. Янки Купалы Фото ГрГУ им. Янки Купалы

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Совместный Институт интеллектуальных наук и инженерии торжественно открыли Гродненский государственный университет им. Янки Купалы и Педагогический университет Цилу (КНР). Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГрГУ.Церемония открытия совместного Института интеллектуальных наук и инженерии состоялась в провинции Шаньдун (КНР). Вузы-партнеры представили видеосюжеты, в которых рассказали о своих учебных заведениях и ключевых достижениях. Значимость совместного проекта отметили ректор ГрГУ Ирина Китурко и вице-президент Педагогического университета Цилу Сунь Хунчжао. Также представители гродненского вуза и университета Цилу провели встречу со студентами в формате открытого диалога.На заседании объединенного комитета по управлению совместным Институтом интеллектуальных наук и инженерии стороны обсудили направления деятельности института, работу по совместной образовательной программе "Биология" и развитие сотрудничества. Также темами для обсуждения стали механизмы академического обмена преподавателями и студентами, взаимодействие в области исследований и культуры, открытие новых специальностей для реализации в совместном институте.Взаимодействие Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и Педагогического университета Цилу началось в 2023 году с проектирования совместной образовательной программы бакалавриата по специальности "биология". В 2024 году были подписаны соглашение о реализации совместной образовательной программы по подготовке бакалавров между двумя высшими учебными заведениями, соглашение о международном сотрудничестве. В мае 2025 года совместная программа по специальности "биология" между ГрГУ и Педагогическим университета Цилу была одобрена для реализации и набора студентов на территории КНР. Сейчас по ней обучаются 108 китайских студентов.