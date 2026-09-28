"Совместных проектов у нас очень много". Форум инициатив собрал в Гомеле женщин Беларуси и России

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный форум "Женские инициативы во имя развития и процветания: опыт и созидание" объединил в Гомеле 28 и 29 сентября около 100 представительниц Белорусского союза женщин и Союза женщин России, передает корреспондент БЕЛТА.



Старт двухдневной программе был дан во дворце Румянцевых и Паскевичей. На пленарных сессиях затронут самые разные направления: от экономики будущего и роли женщин в развитии креативных индустрий и малого бизнеса до связи поколений и сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Среди ориентиров - новые форматы сотрудничества между регионами Беларуси и Подмосковья, прямой диалог власти, бизнеса и общества, а также законодательные аспекты.



Об итогах и перспективах сотрудничества женских организаций Беларуси и России рассказала заместитель председателя БСЖ Юлия Ясинская. "Сотрудничество с коллегами из Московской области очень плодотворное, оно вылилось в реальные проекты. Мы готовы развивать наше взаимодействие", - подчеркнула она. Один из акцентов был сделан на развитии взаимодействия женщин из Гомельской и Московской областей.



"Совместных проектов у нас очень много. Один из них - "Знамя памяти". В прошлом году представительницы Белорусского союза женщин прошли с масштабным алым знаменем, на которое нанесены фамилии людей, боровшихся за свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Второй большой проект - "Супербабушка", финальный этап которого пройдет в ноябре", - добавила Юлия Ясинская. Она также анонсировала несколько интересных совместных проектов, идеи которых уже подготовлены от обеих сторон.



Председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин, член Совета Республики, гендиректор гомельского предприятия "Фармация" Людмила Сапего заверила, что идей и инициатив для реализации очень много. "У нас очень много наработок и проектов, нам есть чем поделиться. Очень важно, что за десятилетия сотрудничества мы не просто встречаемся, обсуждаем важные аспекты на диалоговых площадках, - все это перерастает в значимые проекты Союзного государства", - подчеркнула она.



Активные и инициативные женщины Московского областного регионального отделения Союза женщин России вносят вклад в реализацию совместных социально значимых проектов, поддержку материнства и детства, а также продвижение гражданских идей. Россиянки всегда открыты к диалогу с белорусскими коллегами.



Как подчеркнула председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск, председатель координационного совета женщин-парламентариев при Московском областном региональном отделении Союза женщин России Марина Веремеенко, женские инициативы выступают важнейшим драйвером позитивных перемен - от укрепления семейных ценностей и социальной защиты до внедрения инновационных подходов в экономике, экологии. "Посещаем Беларусь не в первый раз. У нас есть много общих наработок, подписаны многочисленные соглашения о взаимодействии. Мы продолжаем укреплять мост дружбы между Россией и Беларусью, а также взаимодействуем на региональном уровне. Такие встречи вдохновляют нас на новые проекты и начинания", - отметила она.



По итогам форума будет сверстана расширенная повестка совместных проектов на будущее. Также в программе подписание соглашения о сотрудничестве.



Форум посвящен двум юбилейным датам: 85-летию Союза женщин России и 35-й годовщине Белорусского союза женщин. Такие встречи подчеркивают неразрывную духовную связь, общую историческую судьбу и единые ценности братских народов. Особая роль отводится женщинам, которые всегда были и остаются хранительницами мира, традиций и главными созидательницами будущего. Представительницы прекрасного пола двух стран намерены и в дальнейшем передавать эстафету добра и созидания следующим поколениям, укрепляя экономический и духовный потенциал Союзного государства.



Форум проходит при содействии Гомельской областной организации БСЖ и Московской областной региональной организации Союза женщин России. Стороны уверены, что уникальный опыт участников будет востребован и заложит новые направления в работе женских организаций.-0-