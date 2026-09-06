Совместные белорусско-казахстанские учения торжественно открыли на полигоне Брестский 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский состоялась торжественная церемония открытия совместного тактико-специального учения разведывательных подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Казахстана "Лесное братство - 2026", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.Учение направлено на совершенствование совместных действий подразделений при выполнении разведывательных задач, повышение уровня оперативной совместимости, отработку навыков применения вооружения и военной техники, а также обмен опытом между военнослужащими Беларуси и Казахстана по вопросам организации и ведения разведки.В ближайшие дни военнослужащие двух государств примут участие в комплексных маневрах. Основное внимание будет уделено организации и ведению разведки, поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности.-0-