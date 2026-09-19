Совместную выставку с БГПУ им. Максима Танка представят в НББ





Проект организован совместно с Белорусским государственным педагогическим университетом имени М. Танка - старейшим и ведущим учебным заведением педагогического профиля в республике. Уникальная экспозиция объединит на одной площадке творчество сразу трех поколений: действующих преподавателей, известных выпускников и талантливых студентов университета. На выставке будут представлены работы таких белорусских художников, как Георгий Лойко, Светлана Кострица, Николай Андрукович, Михаил Серебряков, и других мастеров. Экспонаты выполнены в самых разных техниках, включая акварель и декоративное искусство.





"Представленные работы объединяет не только общая alma mater, но и искренняя преданность сюжетам, посвященным родной стране. В галерее развернется глубокое повествование о родине, выраженное через проникновенные белорусские пейзажи, сюжеты о сохранении национальных традиций и размышления о счастье подрастающих поколений. Экспозиция покажет высокое художественное мастерство авторов, их уникальное умение обучать искусству и непрерывно учиться самим", - отметили организаторы.





Открытие выставки начнется в 16.00. Экспозиция продолжит работу 29 ноября.-0-

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Мастерская преподавателя" откроется в Национальной библиотеке Беларуси 24 сентября. Об этом сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.