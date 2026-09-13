"Советую провести здесь месяц". Блогер-миллионник из Китая поделился впечатлениями о Беларуси 

Организаторами ознакомительного тура выступили Национальное агентство по туризму при поддержке посольства Беларуси в КНР и ОАО "АСБ "Беларусбанк". Нацагентство по туризму подготовило для китайских блогеров насыщенную недельную программу, которая в будущем может лечь в основу нового туристического продукта. Блогер-тур для лидеров мнений из Китая - первый крупный проект Национального агентства по туризму по продвижению туристического потенциала Беларуси за рубежом и привлечению иностранных путешественников. В ближайшее время аналогичные туры запланированы и для представителей других дружественных стран.-0-





Фото Леонида Щеглова

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогер-миллионник из Китая Джапол, участник ознакомительного тура по Беларуси, поделился с корреспондентом БЕЛТА впечатлениями о стране и о белорусской кухне."Перед моим приездом в Беларусь я читал и думал о том, что Беларусь - это сельскохозяйственная страна, белорусские тракторы известны по всему миру. В принципе, мои познания о Беларуси были достаточно ограниченными", - поделился Джапол, добавив, что был приятно удивлен тем, что увидел и узнал о Синеокой после приезда сюда.Он поделился, что остался под большим впечатлением от тех мест, которые удалось посетить в Беларуси. "Я впечатлен вашими заповедными зонами, заказниками, потому что они сохранены в первозданном виде, там складывается ощущение, что человек не должен вмешиваться в природу. Ты чувствуешь себя в природе, - сказал блогер. - Мы посещали южную часть вашей страны, после приехали в Гродно. Я не ожидал, что это достаточно большой город, в котором так много людей, там очень красивая архитектура, здания, замки. Это все меня очень удивило".Позитивные отзывы у Джапола и от белорусской кухни: "Ваша еда, белорусская кухня меня приятно впечатлила. Я до этого посещал очень много стран и могу сравнить. У вас очень вкусная еда. Ваша кухня соответствует вкусу, пристрастиям китайцев".К слову, у Джапола 18 разных платформ, общее количество подписчиков в разных соцсетях - порядка 25 млн. "Конечно, я буду советовать всем посетить Беларусь. Обязательно буду рекомендовать и продвигать ваши достопримечательности. Буду советовать арендовать автомобиль и как минимум пробыть в Беларуси две недели, а то и месяц, чтобы максимально посетить все достопримечательности, все красивые места", - сказал блогер.Блогеры-миллионники из Китая посещают Беларусь с ознакомительным туром. Стартовало путешествие с Гомельской области, где гости из Китая посетили национальный парк "Припятский", после - Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", совершили экскурсию по Мирскому замку. Состоялось знакомство с Гродно, блогеры с миллионной аудиторией посетили и Августовский канал, дворцово-парковый комплекс "Великий Святск Воловичей". Провели ознакомительную экскурсию для гостей из Китая и по Минску.