Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам

Представляя законопроект, министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко отметил, что соглашение регламентирует не решенные в российском законодательстве вопросы взыскания белорусскими государственными органами и бюджетными организациями задолженности по исполнительным документам в России.
Соглашение позволяет эффективно решать вопросы, связанные с перечислением взысканных в России денежных средств государственным органам и бюджетным организациям Беларуси.
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Фото Андрея Синявского