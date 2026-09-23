Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Ганой о безвизе по дипломатическим и служебным паспортам

Межправительственное соглашение было подписано в Минске 8 июня 2026 года для активизации сотрудничества между двумя странами и упрощения официальных поездок граждан Беларуси и Ганы, имеющих действительные дипломатические и служебные паспорта.

Соглашением предусмотрено, что граждане Беларуси и Ганы, владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом по территории государства другой стороны на срок не более 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность их безвизового пребывания на территории государства другой стороны не должна превышать 90 дней в течение одного календарного года.