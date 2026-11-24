24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Совета Республики одобрена ратификация ряда международных документов, передает корреспондент БЕЛТА.



Одобрен законопроект "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об обмене статистической информацией о внешней и взаимной торговле". Обмен будет охватывать агрегированные данные статистики внешней торговли товарами с государствами, не являющимися членами ЕАЭС, а также данные по взаимной торговле с государствами - членами ЕАЭС. Сопоставление данных позволит выявлять причины расхождений в статистике взаимной торговли и оценивать присутствие белорусских товаров на российском рынке.



Кроме того, члены Совета Республики рассмотрели и одобрили проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 года". Основная цель документа - обеспечение свободного движения товаров и услуг посредством согласования правил взимания налога на добавленную стоимость и акцизов, ставок и применяемых льгот по этим налогам. Реализация протокола поспособствует единообразному применению договора и совершенствованию механизмов налогового администрирования.



Советом Республики также одобрен законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Исполнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве государств - участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 2002 года". Исполнительным протоколом установлены виды отчетных финансовых документов, которыми оформляются расходы, понесенные при возвращении несовершеннолетнего в государство постоянного проживания несовершеннолетнего.



"Этим актом также установлен порядок расчетов по возмещению расходов в долларах США. Вместе с тем, учитывая практику сотрудничества в СНГ, предложена корректировка, дающая возможность осуществлять расчеты также и в национальных валютах", - объяснил новации законопроекта министр внутренних дел Иван Кубраков.-0-