Совет Республики одобрил изменения в законы по вопросам мелиорации земель

/Будет дополнено/.-0-

Читайте также:



7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Совета Республики одобрен проект закона "Об изменении законов по вопросам мелиорации земель", передает корреспондент БЕЛТА.Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов отметил, что внесение изменений в законодательство о мелиорации обусловлено необходимостью актуализации его положений с учетом практики и направлено на совершенствование госрегулирования в данной сфере."Наряду с уточнением понятийного аппарата на законодательном уровне устанавливается месячный срок для вовлечения в сельскохозяйственный оборот земель после приема объекта в эксплуатацию, на которых выполнялись мелиоративные мероприятия, при вводе объектов в осенне-зимний период - при наступлении благоприятного периода, но не позднее мая следующего года. Данная мера направлена на исполнение требований главы государства о принятии мер по вовлечению в оборот земель после проведения мелиоративных мероприятий. Невовлечение мелиоративных земель в сельскохозяйственный оборот в сроки, установленные проектом закона, признается неиспользованием земельного участка и влечет наложение штрафа, установленного КоАП, в размере до 10 базовых величин, для индивидуального предпринимателя - до 25 базовых величин, на юридическое лицо - до 50 базовых величин", - отметил министр.Фото Виталия Пивоварчика