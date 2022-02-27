"Совершенствование системы общественных взаимоотношений и госуправления". Богуш о Конституции

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь делает большой шаг с точки зрения совершенствования системы общественных взаимоотношений, государственного управления. Об этом заявил сегодня журналистам ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня очень значимый для Беларуси день. Всенародный референдум - знаковое событие, потому что оно касается Основного закона. Конституция - фактически и юридически значимый фундамент, который определяет правила общественного развития нашей страны, идентифицирует белорусов в суверенном независимом государстве, делает необходимую юридическую, общественную основу для продвижения страны, становления будущего Беларуси, ее устойчивого развития", - отметил Вадим Богуш.
Как подчеркнул ректор учебного заведения, сложно недооценить значение референдума, потому что он проходит в достаточно непростое время. "Тем не менее, для нас важно, что традиционные ценности белорусского народа находят дополнительное подтверждение в обновленной редакции Конституции. Также немаловажно, что республика делает большой шаг с точки зрения совершенствования системы общественных взаимоотношений, государственного управления", - сказал он.-0-