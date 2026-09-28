"Совершать подвиги можно и в мирное время" - 101-летний участник операции "Багратион" Федор Фещенко

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 28 сентября 2026
Минск-Уручье Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:41 Минские динамовцы одержали 500-ю победу в КХЛ, едва не упустив перевес в пять шайб Спорт
21:37 Иран согласился приостановить обогащение урана - СМИ В мире
21:35 В Минске почти на 18% снизилось количество ДТП за восемь месяцев Регионы
21:32 Белорусские футболисты неудачно завершили квалификацию молодежного чемпионата Европы Спорт
21:29 Какие регионы в Беларуси в лидерах по строительству арендного жилья, рассказали в Минстройархитектуры Общество
21:18 SpaceX впервые запустила ракету Starship на орбиту для развертывания спутников Технологии
21:14 Футболисты Черногории выиграли второй матч в Лиге наций Спорт
21:00 В Минске проверили 390 общежитий на пожарную безопасность с начала года Регионы
20:44 Госкомвоенпром примет участие в оборонной выставке ADEX-2026 в Азербайджане Общество
20:38 "Учителя - опора государства". Лучших педагогов Минска чествовали в преддверии профессионального праздника Регионы
20:23 Белорусская академия авиации планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном в подготовке специалистов Общество
20:18 Оставленный без присмотра ребенок в Минске выбежал на дорогу и попал в ДТП Происшествия
20:14 Валовой региональный продукт Брестской области в январе-августе вырос на 3,4% Регионы
20:07 Хуситы: морское движение в Баб-эль-Мандебском проливе продолжается в обычном режиме В мире
20:06 "Атлант" стал резидентом СЭЗ "Минск" Экономика
20:00 В Брестской области на мелиорированных землях стали получать больше зерна, сахарной свеклы, овощей Регионы
19:47 Частная стоматология Пинска не доплатила порядка 700 тыс. рублей налогов Регионы
19:45 Более 30 лотов выставит "Гомельоблимущество" на ближайших электронных торгах Регионы
19:44 "Совершать подвиги можно и в мирное время" - 101-летний участник операции "Багратион" Федор Фещенко Общество
19:34 В Брестской области за 5 лет в эксплуатацию ввели 110 тыс. га обновленных мелиорированных земель Регионы
19:27 "Эхо веков, дыхание природы". В Гомельском районе благоустроили зону отдыха у озера Регионы
19:26 На "ИННОПРОМ. Беларусь" представят один из самых мощных тракторов в мире - новую разработку МТЗ Экономика
19:25 Трое 18-летних хакеров создавали троянские программы, суд вынес приговор Регионы
19:18 Прививочная кампания против гриппа проходит в поликлиниках столицы Регионы
19:09 Комплексная работа на мелиорированных землях положительно повлияла на урожай в Брестской области - Русый Экономика
19:03 Аэропорт в Сицилии экстренно отменяет рейсы из-за извержения вулкана Этна В мире
18:58 Представители более 40 стран зарегистрировались для участия в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" Общество
18:53 Беларусь предлагает России участие в программах северного завоза и развития Дальнего Востока и Арктики Экономика
18:43 Общереспубликанский старт марафону по скандинавской ходьбе дадут 1 октября в Дзержинске Спорт
18:38 Муравейко простился со Знаменем Минобороны Общество
Все новости
Все новости

"Совершать подвиги можно и в мирное время" - 101-летний участник операции "Багратион" Федор Фещенко

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
28 сентября 2026, 19:44

"Совершать подвиги можно и в мирное время" - 101-летний участник операции "Багратион" Федор Фещенко

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершать подвиги можно и в мирное время. Уверенность в этом выразил ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион", заслуженный ветеран труда Федор Фещенко в комментарии журналистам после чествования по случаю 101-го дня рождения, передает корреспондент БЕЛТА.

Ветеран считает, что в истинном патриоте заложена духовная составляющая - любовь к своей родине, народу. "А по жизни - это готовность защищать эту духовность, а, может быть, даже и свою родину, совершая подвиги", - сказал он, подчеркнув, что подвиги совершать можно и в мирное время.
Поскольку на чествование ветерана пришли ребята из средней школы №7 и детской музыкальной школы искусств №5 столицы, которые подарили ему поздравления и музыкальные сюрпризы, Федор Фещенко отдельно обратился к молодым людям с напутствием. "Прежде всего, желаю сделать правильный выбор в жизни и идти по избранному пути к своей цели", - сказал он.
Ветеран пожелал беречь здоровье, честь и достоинство смолоду. Сам же он по-прежнему старается вести активный образ жизни. Каждый день ходит на прогулку. "Хожу больше часа. Соседи смотрят, удивляются. К сожалению, единомышленников по моему образу жизни маловато здесь, среди жителей этих домов. Но в нашем доме я был и остаюсь примером", - заметил ветеран. Почти каждый выходной он ездит на дачу, выращивает виноград. 

Федор Фещенко вспомнил, как в молодости, когда только женился, каждые выходные брал лыжи, небольшой рюкзачок, а в нем бутерброд и термос с кофе или чаем, - и на электричку. "Еду в Ждановичи, а там Институт физкультуры своих студентов тренирует на дистанции 10 и 15 км. Они меня уже знали. И я 10 км бегу", - рассказал ветеран.

В этом, по его словам, и заключается лучшее лекарство: давать нагрузку своему организму. "Давай нагрузки, не жалей организм. И преодолевай эти нагрузки. Ну, а сейчас гирьками могу поиграть", - добавил он и продемонстрировал, как выполняет упражнения с гирями. Кроме того, Федор Фещенко является родоначальником спортивного ориентирования в стране. 
В честь 101-летия ветерана, а также в преддверии Дня пожилых людей знаменитого минчанина сегодня посетила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Ирина Костевич, а также иные многочисленные гости.

Федор Сергеевич Фещенко служил в 1-й учебном артиллерийском полку 3-й общевойсковой армии 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии И.Д.Черняховского. Участвовал в наступательной операции "Багратион". С 1957 по 1963 год работал младшим научным сотрудником института экономики Академии наук БССР, после защиты кандидатской диссертации с 1963 года - в БГУ. Занимал должность старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры экономической географии зарубежных стран географического факультета.
Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."-0-

Фото Сергея Шелега
Теги
ветераны Минск
Новости рубрики Общество
Какие регионы в Беларуси в лидерах по строительству арендного жилья, рассказали в Минстройархитектуры
Фото Госкомвоенпрома Госкомвоенпром примет участие в оборонной выставке ADEX-2026 в Азербайджане
Фото из архива Белорусская академия авиации планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном в подготовке специалистов
Фото из архива Представители более 40 стран зарегистрировались для участия в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь"
Фото "Ваяр" Муравейко простился со Знаменем Минобороны
Фото "Ваяр" Вольфович представил личному составу нового начальника Генштаба ВС - первого замминистра обороны
  • Главная
  • "Совершать подвиги можно и в мирное время" - 101-летний участник операции "Багратион" Федор Фещенко
    • Главное
    Руководство министерств, Администрации Президента и местная вертикаль. Подробности кадрового дня у Лукашенко 
    Лукашенко согласовал назначение десяти новых руководителей районов и дал им ценное напутствие
    Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в воинской части 120-й отдельной мехбригады
    Первые в Беларуси. В ПВТ зарегистрированы резиденты в статусе криптобанков
    Топ-новости
    Указом Президента совершенствуется деятельность Белтелерадиокомпании
    "Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
    "Нужна мобилизация". Лукашенко напомнил о продолжении уборочной кампании 
    Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
    Вольфович представил личному составу нового начальника Генштаба ВС - первого замминистра обороны
    Муравейко простился со Знаменем Минобороны
    Военная безопасность государства всегда является одной из основных сфер - Белый
    Новый руководитель МАРТ: внутренний рынок и национальный производитель должны быть в приоритете 
    "Совершать подвиги можно и в мирное время" - 101-летний участник операции "Багратион" Федор Фещенко
    Новый посол о сотрудничестве Беларуси с Сирией: от гуманитарных контактов до прикладной экономики 
    Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 сентября. О чем предупреждают синоптики? 
    Сезон бабьего лета открыт, но ночью могут быть заморозки. Какую погоду ждать белорусам на этой неделе?
    "Учителя - опора государства". Лучших педагогов Минска чествовали в преддверии профессионального праздника
    В Китай отправлен очередной сборный контейнерный поезд "Колосок"
    Новые правила по охране труда при проведении культурно-зрелищных мероприятий утверждены в Беларуси
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.