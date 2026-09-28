"Совершать подвиги можно и в мирное время" - 101-летний участник операции "Багратион" Федор Фещенко

Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."-0- Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."-0-





Фото Сергея Шелега

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершать подвиги можно и в мирное время. Уверенность в этом выразил ветеран Великой Отечественной войны, участник операции "Багратион", заслуженный ветеран труда Федор Фещенко в комментарии журналистам после чествования по случаю 101-го дня рождения, передает корреспондент БЕЛТА.Ветеран считает, что в истинном патриоте заложена духовная составляющая - любовь к своей родине, народу. "А по жизни - это готовность защищать эту духовность, а, может быть, даже и свою родину, совершая подвиги", - сказал он, подчеркнув, что подвиги совершать можно и в мирное время.Поскольку на чествование ветерана пришли ребята из средней школы №7 и детской музыкальной школы искусств №5 столицы, которые подарили ему поздравления и музыкальные сюрпризы, Федор Фещенко отдельно обратился к молодым людям с напутствием. "Прежде всего, желаю сделать правильный выбор в жизни и идти по избранному пути к своей цели", - сказал он.Ветеран пожелал беречь здоровье, честь и достоинство смолоду. Сам же он по-прежнему старается вести активный образ жизни. Каждый день ходит на прогулку. "Хожу больше часа. Соседи смотрят, удивляются. К сожалению, единомышленников по моему образу жизни маловато здесь, среди жителей этих домов. Но в нашем доме я был и остаюсь примером", - заметил ветеран. Почти каждый выходной он ездит на дачу, выращивает виноград.Федор Фещенко вспомнил, как в молодости, когда только женился, каждые выходные брал лыжи, небольшой рюкзачок, а в нем бутерброд и термос с кофе или чаем, - и на электричку. "Еду в Ждановичи, а там Институт физкультуры своих студентов тренирует на дистанции 10 и 15 км. Они меня уже знали. И я 10 км бегу", - рассказал ветеран.В этом, по его словам, и заключается лучшее лекарство: давать нагрузку своему организму. "Давай нагрузки, не жалей организм. И преодолевай эти нагрузки. Ну, а сейчас гирьками могу поиграть", - добавил он и продемонстрировал, как выполняет упражнения с гирями. Кроме того, Федор Фещенко является родоначальником спортивного ориентирования в стране.В честь 101-летия ветерана, а также в преддверии Дня пожилых людей знаменитого минчанина сегодня посетила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Ирина Костевич, а также иные многочисленные гости.Федор Сергеевич Фещенко служил в 1-й учебном артиллерийском полку 3-й общевойсковой армии 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии И.Д.Черняховского. Участвовал в наступательной операции "Багратион". С 1957 по 1963 год работал младшим научным сотрудником института экономики Академии наук БССР, после защиты кандидатской диссертации с 1963 года - в БГУ. Занимал должность старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры экономической географии зарубежных стран географического факультета.