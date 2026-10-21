Соцзащита, здравоохранение, образование: в каких сферах Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан и Беларусь будут развивать тесное партнерство в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и поддержки семьи. Об этом заявила заместитель премьер-министра - глава Комитета семьи и женщин Узбекистана Дилноза Каттаханова на полях Всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию во имя будущих поколений" в Самарканде, сообщает БЕЛТА.



В ходе саммита состоялся диалог с заместителем премьер-министра Беларуси Натальей Петкевич, в процессе которого обсуждались ключевые направления двустороннего взаимодействия.



"Обсудили очень важную повестку - сотрудничество между Узбекистаном и Беларусью в социальной сфере, вопросы поддержки женщин, детей, семей, а также образования. В этом направлении нам есть чем друг с другом поделиться", - отметила Дилноза Каттаханова.



Вице-премьер Узбекистана подчеркнула, что фундаментом для успешного взаимодействия выступают дружеские и доверительные отношения лидеров двух государств. "Огромный опыт сотрудничества между нашими странами сложился благодаря тому, что наши президенты очень тесно дружат, а государства считаются братскими", - заявила она.



Стороны достигли договоренностей о дальнейшей активизации практического партнерства по широкому спектру направлений. "Мы договорились о том, что будем развивать тесное партнерство в системе здравоохранения, в сфере защиты материнства и детства, демографического развития, а также обмене образовательными программами среди молодежи", - подчеркнула Дилноза Каттаханова.



Она выразила уверенность, что регулярные рабочие встречи и официальные мероприятия будут способствовать дальнейшему укреплению связей между народами и содействовать экономическому росту обеих стран.-0-