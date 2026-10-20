Соцслужбы обследовали жилье более 840 тыс. граждан к отопительному сезону





Органы соцзащиты и ТЦСОН обследуют жилье ветеранов и пострадавших от войны, семей погибших при исполнении обязанностей, одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов I-II групп. Специалисты выявляют риски, разъясняют правила пожарной безопасности, организуют помощь совместно с родственниками, МЧС и другими службами.





На повышение безопасности жилья направлено более 1,6 млн рублей из местных бюджетов для 14 тыс. человек, более 1,2 млн рублей материальной помощи для 11,5 тыс. человек, около 312,6 тыс. рублей от шефских предприятий для 6,8 тыс. человек





Предложено завершить обследования до 20 ноября, ежегодно обучать ухаживающих выявлению бытовых рисков, проводить занятия по безопасности с работниками соцзащиты и с 2027 года внедрить цифровой мониторинг.





Главная задача - устранить выявленные риски и оказать необходимую помощь, отметили в ведомстве.-0-

20 октября, Минск /Кор. БЕЛТА/. В Беларуси к отопительному сезону обследованы домовладения более 840 тыс. граждан. Об этом шла речь на коллегии Министерства труда и социальной защиты, где обсудили безопасность проживания пожилых граждан и инвалидов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.