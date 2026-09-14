Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений

Законопроектом корректируются Трудовой кодекс, Кодекс о судоустройстве и статусе судей, Кодекс об образовании, законы "Об основах государственного социального страхования", "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования", "О занятости населения", "О статусе военнослужащих", "Об альтернативной службе", "Об исполнительном производстве", "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", "О борьбе с коррупцией", "О государственной службе", "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности".-0- Законопроектом корректируются Трудовой кодекс, Кодекс о судоустройстве и статусе судей, Кодекс об образовании, законы "Об основах государственного социального страхования", "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования", "О занятости населения", "О статусе военнослужащих", "Об альтернативной службе", "Об исполнительном производстве", "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", "О борьбе с коррупцией", "О государственной службе", "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности".-0-





Фото Сергея Шелега

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "Об изменении законов по вопросам трудовых и связанных с ними отношений" рассмотрен на заседании экспертного совета при Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА."Мы нуждаемся в том, чтобы экономика обеспечивалась кадрами и одновременно укреплялись и развивались социальные гарантии наших граждан в рамках трудовых отношений. Потому законопроект очень важный и нужный. Он был включен в план подготовки законопроектов и отрабатывался с очень широким спектром заинтересованных, более 40 органов участвовали в его создании и согласовании. Разработчиком является Министерство труда и социальной защиты. Вносятся изменения в 12 законопроектов, а также 137 статей Трудового кодекса. Масштаб впечатляет", - отметила председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Наталия Павлюченко.Новации касаются различных направлений и связаны с практикой применения законодательства. "Это и противодействие теневой занятости, и усиление социальных гарантий, в частности для отдельных категорий граждан, например, семей, воспитывающих детей-инвалидов, работающих людей с инвалидностью. Еще одно актуальное направление - гибкие формы трудовых отношений, которые сегодня очень востребованы, особенно потому, что на рынок труда приходит новое молодое поколение. Широко распространяется институт наставничества: нужно передавать опыт, и наставники, передавая свои знания, профессиональные навыки и компетенции, должны быть заинтересованы в этом. Этот институт уже развивается, закрепляется ряд гарантий в коллективных договорах. Но до сих пор не было закрепленного термина "наставничество" на уровне законодательного акта", - обратила внимание председатель Постоянной комиссии.По ее словам, есть также другие предложения и наработки, которые нужно еще проанализировать совместно с госорганами. "Законопроект в целом поддержан, он очень важен и является своевременным. В настоящее время он уже достаточно хорошо проработан. Но в дальнейшем какие-то отдельные корректировки, дополнения будут в него включены", - обозначила Наталия Павлюченко.