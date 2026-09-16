Сотни людей приняли участие в митинге в память о жертвах концлагеря "Береза-Картузская"





Представители патриотических сил Беларуси организовали автопробег. Они стартовали в Бресте и Минске, а объединились в Березе. В городе, где с 1934 по 1939 год существовал концлагерь. К ним присоединились местные жители, люди из разных регионов страны. Они большой колонной прошли по центральной улице райцентра по пути к обелиску, чтобы отдать дань памяти безвинным жертвам политики этноцида в отношении белорусского народа.

На митинге рассказали, через какие унижения и издевательства прошли узники концлагеря. Каждый день они каторжно трудились, в любую погоду. Например, корчевали пни голыми руками. Заключенным полагалось немного хлеба утром и тарелка баланды днем - это все. Еду могли отобрать за любую провинность, даже за взгляд. Такое отношение - за несогласие с польской властью. Над людьми измывались, чтобы лишить желания сопротивляться оккупационному режиму. Не всем удалось выжить в таких мучениях. Концлагерь перестал существование 17 сентября 1939 года. Сейчас это место народной памяти.

"На этом месте как нигде ощущается боль того времени. Именно в Березе-Картузской был создан первый концентрационный лагерь на территории Беларуси. Это наша рана, - сказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский. - 17 сентября 1939 года - важное событие в истории страны. В этот день начался процесс воссоединения Западной Беларуси с БССР. Как это коснулось простых людей? Новость они восприняли с радостью, встречали Красную армию. Показывали, что были единым белорусским народом, несмотря на то, что были разделены искусственно созданной границей". "На этом месте как нигде ощущается боль того времени. Именно в Березе-Картузской был создан первый концентрационный лагерь на территории Беларуси. Это наша рана, - сказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский. - 17 сентября 1939 года - важное событие в истории страны. В этот день начался процесс воссоединения Западной Беларуси с БССР. Как это коснулось простых людей? Новость они восприняли с радостью, встречали Красную армию. Показывали, что были единым белорусским народом, несмотря на то, что были разделены искусственно созданной границей".

Среди участников национально-освободительного движения было немало молодых людей, которые боролись за право зваться белорусами. "Конечно, сегодня с высоты истории можем сравнивать происходящее в то время. Понимаем, что у каждого поколения свои вызовы. В то же время нынешнюю молодежь от тех ребят отличает то, что у них не было свободы. А мы живем в свободной, независимой стране. Можем учиться, работать, создавать семьи, строить планы, поддерживать друг друга. В этом и есть сила нашей Беларуси. Единство - это не только общая история, но в том числе и ответственность за будущее", - подчеркнул Владимир Павловский. Среди участников национально-освободительного движения было немало молодых людей, которые боролись за право зваться белорусами. "Конечно, сегодня с высоты истории можем сравнивать происходящее в то время. Понимаем, что у каждого поколения свои вызовы. В то же время нынешнюю молодежь от тех ребят отличает то, что у них не было свободы. А мы живем в свободной, независимой стране. Можем учиться, работать, создавать семьи, строить планы, поддерживать друг друга. В этом и есть сила нашей Беларуси. Единство - это не только общая история, но в том числе и ответственность за будущее", - подчеркнул Владимир Павловский.

Весь день сегодня в Березе проходили мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. На дискуссионных площадках люди обменивались мнениями о значении народного единства, пути к нему белорусской нации. "Через концлагерь Береза-Картузская прошло около 10 тыс. человек. В основном это были жители Западной Беларуси. Они подвергались бесчеловечным пыткам, унижениям и каторжному труду. Сценической постановкой мы хотели показать хотя бы малую толику страданий, через которые прошли эти люди. Их палачам не удалось победить дух белорусской нации", - заметил председатель Березовского райисполкома Вячеслав Метлицкий. Он добавил, что на месте концлагеря несколько лет назад создали постоянную музейную экспозицию. С момента открытия там побывали около 40 тыс. человек. Весь день сегодня в Березе проходили мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. На дискуссионных площадках люди обменивались мнениями о значении народного единства, пути к нему белорусской нации. "Через концлагерь Береза-Картузская прошло около 10 тыс. человек. В основном это были жители Западной Беларуси. Они подвергались бесчеловечным пыткам, унижениям и каторжному труду. Сценической постановкой мы хотели показать хотя бы малую толику страданий, через которые прошли эти люди. Их палачам не удалось победить дух белорусской нации", - заметил председатель Березовского райисполкома Вячеслав Метлицкий. Он добавил, что на месте концлагеря несколько лет назад создали постоянную музейную экспозицию. С момента открытия там побывали около 40 тыс. человек.

Память узников концлагеря участники митинга почтили минутой молчания, возложив лампадки и цветы к подножию обелиска. К нему сегодня с самого утра приходили люди, чтобы почтить память безвинных жертв политики этноцида в отношении белорусского народа.-0- Память узников концлагеря участники митинга почтили минутой молчания, возложив лампадки и цветы к подножию обелиска. К нему сегодня с самого утра приходили люди, чтобы почтить память безвинных жертв политики этноцида в отношении белорусского народа.-0-

16 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. В Березе в преддверии Дня народного единства сотни людей из разных регионов Беларуси приняли участие в митинге на месте концентрационного лагеря Береза-Картузская, передает корреспондент БЕЛТА.