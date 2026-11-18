При реальной чрезвычайной ситуации вес имеет каждая секунда. В таком случае нужна быстрота решений и действий. На учениях отнюдь не скорость выходит на первый план. Здесь в приоритете слаженность подразделений. "Приезжает много подразделений, задействовано порядка 8-10 единиц техники. Умение управлять личным составом, отдавать правильные распоряжения на ликвидацию ЧС - залог успеха. Спасатели изучают тактико-технические характеристики здания. Потому что есть очень много коридоров, лестничного пространства, технических помещений, где в случае задымления могут прятаться люди. Все тонкости и слабые места надо знать", - пояснил первый заместитель начальника Брестского областного управления МЧС Руслан Любечко. Спасатели проверяют эвакуационные выходы, противопожарное водоснабжение, знания персонала. Ведь при реальной угрозе сбой в одном из звеньев может стоить человеческой жизни.





Для каждого подразделения определен район выезда, куда в случае ЧС команда приезжает первой. Именно от ее слаженных действий во многом зависит успех операции. "Поэтому в районе выезда проводим тактико-специальные учения. Делаем таким образом, чтобы наши спасатели в случае необходимости знали все нюансы и у них была профессиональная выучка для ликвидации ЧС на любых объектах", - уточнил Руслан Любечко.

Особое внимание приковано к объектам с массовым пребыванием людей, в числе которых и спортивные комплексы. Например, брестский легкоатлетический манеж служит базой для подготовки национальной сборной по легкой атлетике. Наряду со спортсменами высокого класса занимаются ребята из резерва. Также внутри располагаются школа по бадминтону, скалодром. За день в здании бывают сотни людей.

В тактико-специальном учении участвовали 34 человека, было привлечено 10 единиц техники - штабной автомобиль, пожарные автоцистерны и автолестницы. На место вызова приехали команды четырех пожарных аварийно-спасательных частей Брестского ГОЧС и подразделения пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС.

Дмитрий Комарчук обратил внимание, что при реальной угрозе в местах массового пребывания людей работа усложняется: необходимо обеспечить эвакуацию всех, кто находится внутри. "Легкоатлетический манеж - достаточно сложный как по планировке, так и по своим архитектурным решениям. Это надо учитывать при ликвидации очага возгорания и эвакуационных мероприятиях", - отметил он. По такому же уровню сложности в Бресте он назвал ледовый дворец, спорткомплекс "Виктория", гребной канал.

Совместные тренировки придают персоналу уверенности, но применять такие навыки в реальности, конечно же, не хотелось бы. Впрочем, для самих работников МЧС готовность к любому сценарию - ежедневная рутина. "Как говорится, тяжело в учении - легко в бою. У спасателей тренировочные мероприятия, повышение уровня теоретической подготовки проводятся в ежедневном режиме. Каждые сутки в отведенное время наш спасатель занимается как самоподготовкой, так и обучением в порядке служебной подготовки", - подчеркнул начальник Брестского ГОЧС.

В будний день в легкоатлетическом манеже было оживленно. Привычный спортивный ритм оборвала пожарная сигнализация. На нее тут же отреагировал персонал: о сработке сообщили по номеру 101, а посетителей начали эвакуировать на улицу. Работники спорткомплекса, атлеты и посетители покинули кабинеты, тренажерные и хореографический залы, зал тяжелой атлетики и другие помещения.В считанные минуты первые пожарные машины были на месте вызова. Развернулся штаб для координации работы. По тактическому замыслу, возгорание произошло в парильном помещении сауны. Работники МЧС провели разведку и обнаружили четверых пострадавших, которых спасли. Потребовались и высотные работы. По легенде, человеку стало плохо во время обслуживания световых фонарей под куполом манежа. Эту роль на себя взял увесистый манекен. Его с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз."Во время учений отрабатывали несколько вопросов. Во-первых, это проверка работоспособности и исправности систем раннего обнаружения и оповещения о пожаре. Во-вторых, слаженность действий посетителей при эвакуации, в-третьих - действия пожарной дружины спорткомплекса по обнаружению очага загорания и оповещению о пожаре. Самое важное - слаженность действий спасателей", - перечислил начальник Брестского ГОЧС Дмитрий Комарчук."У нас такие учения периодически проводятся, поэтому мы готовы. Но не дай бог, конечно, этому случиться. В МЧС помогают, отвечают на любые вопросы. Думаю, проблем не должно возникнуть при реальной экстренной ситуации", - сказала заместитель директора по основной деятельности Брестского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике Татьяна Шестовская.Каждое действие отрабатывается буквально до автоматизма, ведь на месте происшествия дорого каждое мгновение. "Поэтому и каждый выезд у нас регламентирован. Есть отведенное время на сбор личного состава, на выезд по тревоге, на отработку тех или иных моментов, которые могут быть связаны с риском для человеческой жизни", - подытожил Дмитрий Комарчук.Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ,БЕЛТА.-0-