21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде стартовали соревнования тревожных групп с участием пограничников России. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Состязания будут проходить по 25 сентября. В них принимают участие сильнейшие тревожные группы пограничных застав.
Программа соревнований максимально приближена к реальным условиям службы. Участники будут состязаться в преследовании и поиске нарушителей границы, продемонстрируют навыки в действиях по сигналам тревог, следопытстве, огневой и инженерной подготовке, тактической медицине, тактике погранслужбы и ориентировании на местности.
Финальный этап соревнований на лучшую тревожную (поисковую) группу пограничников впервые проходит с участием представителей Российской Федерации. Подчеркивается, что участие российской стороны станет важным событием для развития профессионального взаимодействия и обмена опытом между пограничными ведомствами двух стран.-0-
Общество
Соревнования тревожных групп пограничных застав стартовали в Лиде
21 сентября 2026, 20:03
Соревнования тревожных групп пограничных застав стартовали в Лиде
Фото ГПК
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