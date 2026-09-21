Соревнования тревожных групп пограничных застав стартовали в Лиде

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде стартовали соревнования тревожных групп с участием пограничников России. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.



Состязания будут проходить по 25 сентября. В них принимают участие сильнейшие тревожные группы пограничных застав.



Программа соревнований максимально приближена к реальным условиям службы. Участники будут состязаться в преследовании и поиске нарушителей границы, продемонстрируют навыки в действиях по сигналам тревог, следопытстве, огневой и инженерной подготовке, тактической медицине, тактике погранслужбы и ориентировании на местности.



Финальный этап соревнований на лучшую тревожную (поисковую) группу пограничников впервые проходит с участием представителей Российской Федерации. Подчеркивается, что участие российской стороны станет важным событием для развития профессионального взаимодействия и обмена опытом между пограничными ведомствами двух стран.-0-