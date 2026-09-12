Соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" проходят у парка Победы в Минске

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. X Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" проходят в Минске на площадке возле центральных ворот парка Победы, передает корреспондент БЕЛТА.



Главный судья соревнований Андрей Бертош отметил: "В этом году у нас впервые выступает Республика Сербия. Вьетнам уже третий раз к нам приезжает. И наши друзья, коллеги из Российской Федерации всегда поддерживают".



Соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" - комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок, которые нужно выполнить за минимальное время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит комплект около 30 кг. На пути к финишу участникам предстоит подняться с рукавной линией на площадку четвертого этажа специальной башни, с нее поднять рукавный скаток весом в 19 кг, кувалдой переместить железную 72-килограммовую балку, затем пробежать с пожарным рукавом, заполненным водой, и направить струю воды в мишень, а в завершение перетащить манекен весом около 80 кг.



Известный минский спасатель, многократный победитель и призер соревнований по пожарно-спасательному спорту в дисциплине "Сильнейший пожарный-спасатель", заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части №42 Минска Илья Касперов отметил, что конкуренция растет. Самым сложным этапом Илья Касперов назвал перетаскивание манекена. "Потому что это завершающий этап, когда силы заканчиваются, а сам манекен весит порядка 80 кг", - пояснил спасатель.



Участник команды Санкт-Петербурга Алексей Кириллов, командир отделения Кронштадтского района, рассказал, что участвует в минских соревнованиях уже в пятый раз. "С 2022 года мы с белорусскими спортсменами конкурируем. Достаточно плотно соревнуемся друг с другом", - поделился Алексей Кириллов.



Представитель команды Вьетнама Киеу Коанг Линг впервые принимает участие. "Это прекрасное соревнование. Много очень сильных команд, и для нас это трудно. Но я приложил все усилия, показал все, на что способен. Здесь я многому учусь и в следующем году буду участвовать снова", - сказал он.



В течение всего соревновательного дня будут работать тематические фотозоны, интерактивные площадки для детей, обещают и яркие спецэффекты. У активных болельщиков будет возможность поучаствовать в некоторых этапах соревнований.-0-