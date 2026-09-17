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Сокращение сроков разработки стандартов помогает быстрее выводить продукцию на рынок - Госстандарт

Опубликовано:

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Общество
17 сентября 2026, 15:33

Сокращение сроков разработки стандартов помогает быстрее выводить продукцию на рынок - Госстандарт

Фото Госстандарта
Фото Госстандарта
Фото Госстандарта
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об оптимальных сроках для разработки стандартов, а также каким должен быть их средний "возраст" рассказали на встрече в гибридном формате, инициированной Государственным комитетом по стандартизации, на площадке национального института по стандартизации БелГИСС, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Основной круг вопросов касался повышения эффективности стандартов на современном этапе, проводимых на отраслевом уровне работ, актуализации фонда стандартов, сокращения сроков их разработки. В фокусе также было определение стратегии развития государственной стандартизации на 2027 год.

Участие в заседании приняли более 150 представителей Госстандарта и его институтов, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, Белорусской железной дороги, научных институтов, технических комитетов по стандартизации и др.

Первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак отметил, что очень важно своевременно вырабатывать и конкретизировать современное видение стандартизации на опережение и актуальные задачи в данном направлении.

Сегодня первостепенными задачами являются актуализация стандартов, отмена устаревших документов, сдерживающих развитие реального сектора экономики, снижение "среднего возраста" стандартов. "Вопрос "среднего возраста" стандартов является отправной точкой, показателем современного подхода для национальной стандартизации. Необходимо снижать этот показатель и увязывать его с международными требованиями. По итогам 2026 года планируется выйти на цифру не более 10 лет, а к 2027 году в отдельных отраслях, в том числе и высокотехнологичных, - на 7-8 лет, что будет соответствовать международной практике", - акцентировал внимание Александр Бурак.

Устанавливать современные требования к продукции, быстрее выводить ее на рынок помогает и сокращение сроков разработки стандартов. Сегодня актуальной является разработка стандарта не более 5-6 месяцев, и это не предел в оптимизации сроков работ.

В решении этих вопросов должны активнее участвовать технические комитеты, а также отраслевые организации по стандартизации. Они создают экспертную основу для норм в отдельных сферах экономики, помогают всесторонне обсуждать технические вопросы, вырабатывать стратегию стандартизации в той или иной отрасли. Их количество должно расти в соответствии с требованиями времени. По словам спикера, Госстандартом уже прорабатывается вопрос создания нового технического комитета по стандартизации Беларуси в области туризма.

В Госстандарте отметили, вопрос финансирования разработки стандартов важен с точки зрения всех участников рынка, однако пока в этом направлении ведущая роль остается за государством для тех аспектов, в которых оно устанавливает критерии безопасности.

В вопросах показателя качества, продукции и услуг работы по стандартизации должны проводиться исключительно всеми заинтересованными сторонами: изготовителями, отраслевыми министерствами, экспертным сообществом. Требования должны быть не ниже международных, а в отдельных секторах, например, в пищевом - и выше. Такой подход позволит поддерживать и постоянно повышать качество белорусской продукции, в том числе базируясь на научных исследованиях, добавили в комитете.

На мероприятии также шла речь о роли стандартизации в развитии современных технологий в области микроэлектроники, приборостроения, беспилотных сельскохозяйственных машин. Это - приоритетные направления, но стандартизация важна также в сфере легкой промышленности и АПК.

Александр Бурак отметил достаточно хорошую динамику по реализации программы опережающей стандартизации в приоритетных сферах национальной экономики. В документ включено более 150 стандартов. Восемь стандартов в области искусственного интеллекта, робототехники, промышленных погрузчиков и оборудования в металлургии уже утверждены.

Что касается вопросов, связанных с проверкой научно-технического уровня стандартов, то необходим практический и действенный подход. Она не должна оставаться просто проверкой, а должна завершаться действием, направленным на достижение целей стандартизации.-0-

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