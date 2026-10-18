Союзу славянских народов не было бы равных в мире - политолог

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие страны могли бы в экономическом союзе составить конкуренцию Западу, в проекте БЕЛТА "В теме" пояснил доктор исторических наук, политолог Николай Платошкин.Эксперт отметил, что при всей нестабильной ситуации в мире для каждой страны, включая Беларусь и Россию, важно развивать экономику, чтобы быть сильными, хотя в условиях многочисленных санкций, которые продолжает вводить коллективный Запад, это сделать непросто. "Я говорил и говорю, что есть союз славянских народов, братских. Если бы еще добавить сюда Украину, нам бы вообще равных не было, - сказал Николай Платошкин. - Мы все абсолютно самодостаточны".Он отметил, что еще перед событиями 2004 года, когда прошел первый майдан, Россия вела переговоры с Украиной фактически о разделе мирового зернового рынка. "Это цены на еду. Это не на гаджеты - сегодня купил, завтра не купил", - подчеркнул политолог.Николай Платошкин заострил внимание, что еще тогда в Украине были силы, заинтересованные в сотрудничестве с Россией, и в тот момент важно было культивировать эти связи и действовать в экономических интересах государств. Украинские власти в тот период рассматривали возможность вступления в Евросоюз или ЕврАзЭС, и если бы Киев тогда привлекли в последний, то все могло бы сложиться иначе. "Если ты туда втянулся, если затянули вот эти экономические связи между субъектами, то выйти сложно. Уже потом это надо все ломать, искать какие-то новые рынки сбыта. Нам надо было уделять этому больше внимания", - сказал эксперт.-0-