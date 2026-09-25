Союзные соцгарантии: Беларусь и Россия выстраивают бесшовные цифровые сервисы для граждан

25 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске проходит совместное заседание коллегий министерств труда и социальной защиты Республики Беларусь и Российской Федерации, передает корреспондент БЕЛТА.



В ходе мероприятия стороны представят опыт и успешные практики Беларуси и России по цифровизации процессов оказания социальных услуг и предоставления гражданам мер поддержки, а также обсудят реализацию основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы по вопросам социально-трудовой сферы.



"Выбрали тематику "человекоцентричность", наши системы должны работать на упрощение оказания услуг людям. Мы сегодня рассмотрим вопросы цифровизации нашей системы, бесшовного, в проактивном формате, оказания услуг систем министерств труда и социальной защиты Беларуси и России. Есть чем поделиться, на коллегии примем совместное решение, которое позволит дальше нашим системам развиваться", - сказал министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович.



"Сегодня к обсуждению - реализация программы активного долголетия в развитие слета, который проходит в Витебске. Также мы затронем две немаловажные темы, связанные с цифровизацией процесса оказания социальной помощи населению. Мне очень приятно, что основные подходы и основные тренды по развитию этой темы совпадают. Понятно, что есть отдельные региональные и межстрановые различия, но при этом подходы к реализации политики в социальной сфере схожи. В первую очередь это, конечно же, ориентированность на человека, дать ему возможность максимально просто получать положенные меры поддержки. Это и простота, и скорость принятия решений со стороны органов государственной власти. Это и возможность информирования человека в проактивном режиме о том, что ему положено. Все это лежит в основе основных направлений развития социальной сферы, которые есть как в России, так и в Беларуси", - добавил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.-0-