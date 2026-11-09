Союзные парламентарии обсудят подготовку проекта в области обращения с отходами и вторичными ресурсами





"Парламентарии рассмотрят вопрос об исполнении бюджета Союзного государства за первое полугодие 2026 года, а также ход реализации Программы совместной деятельности Беларуси и России по преодолению негативных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Депутаты Парламентского собрания обсудят вопросы подготовки проекта "Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами и вторичными ресурсами на территории Союзного государства", а также предложения комиссии в проект основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы", - рассказали в пресс-службе.





Кроме того, парламентариям будет представлена информация о результатах проведения XXX Белорусского энергетического и экологического форума и ходе подготовки проекта "Модернизация и развитие системы мониторинга радиационной обстановки Союзного государства с использованием мобильных платформ радиометрических измерений".





К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, минприроды и МЧС Беларуси и России, Белгидромета и Росгидромета.-0-

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды пройдет 16 ноября в Минске и Москве в режиме видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.