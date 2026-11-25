25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике пройдет 2 декабря в Минске и Москве в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.



"Депутаты обсудят итоги выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы по направлению "Функционирование объединенных энергетических рынков Союзного государства и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии". Также парламентарии рассмотрят проект основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы по направлению "Энергетическая сфера", - отметили в пресс-службе.



К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств энергетики Беларуси и России, МЧС Беларуси, Национальной академии наук, Государственного комитета по стандартизации Беларуси, Росатома, Ростехнадзора.-0-