26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные юристы помогают белорусам решать не только трудовые споры, но и сложные жизненные ситуации в результате выездных правовых приемов, которые традиционно проходят в регионах страны в последний четверг каждого месяца, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.





В Круглянском районе мужчина обратился к правовому инспектору труда областной организации профсоюза работников здравоохранения, опасаясь потерять работу. По его словам, он добросовестно выполнял обязанности, не нарушал трудовую и исполнительскую дисциплину и заранее подал заявление о продлении контракта.





Однако наниматель уведомил его о прекращении трудовых отношений в связи с истечением срока действия контракта. При этом коллективный договор организации предусматривал продление контрактов с добросовестными работниками. Профсоюзный юрист провел переговоры с нанимателем. В итоге трудовые отношения удалось сохранить.





Но не все обращения на правовых приемах связаны с работой. Иногда за помощью приходят люди, оказавшиеся в непростых семейных обстоятельствах. Так, в сентябре к правовому инспектору труда Могилевской областной организации профсоюза работников леса и природопользования обратился отец, который хотел вернуть ребенка в семью.





Ребенок от первого брака жил с матерью, но из-за ее личных проблем оказался в приюте. Мужчина в тот момент работал за 300 км от дома и не мог оперативно вмешаться в ситуацию. Профсоюзный юрист изучил обстоятельства, помог подготовить и направить необходимые ходатайства в комиссию, уполномоченную рассматривать вопросы защиты прав детей.





Разбирательство продолжалось два месяца. В результате активная позиция отца и содействие профсоюза помогли добиться решения о возвращении ребенка в семью.





Как отмечают в пресс-службе ФПБ, большинство обращений касается трудовых отношений. Однако специалисты готовы подсказать, куда обратиться и в тех случаях, которые выходят за рамки их компетенции.





Получить юридическую консультацию можно не только во время выездных приемов. Белорусы вправе обратиться к профсоюзным юристам по телефону, прийти на личный прием или направить письменное обращение. Также работает межотраслевой мониторинговый центр ФПБ: специалисты принимают звонки по номеру 8 801 100 1111 ежедневно с 8.00 до 20.00.





Очередные выездные профсоюзные правовые приемы проходят 26 ноября. Информация о времени и местах консультаций опубликована на сайтах областных и Минского городского объединений профсоюзов.-0-