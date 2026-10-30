Соглашение о наборе граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности в Беларуси ратифицировали депутаты

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и трудоустройстве граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Республики Беларусь" принят депутатами в одном чтении, передает корреспондент БЕЛТА.





Основной целью соглашения, как пояснили парламентарии, является создание правовой базы и внедрение четкого государственного механизма для легального, безопасного и упорядоченного привлечения граждан Узбекистана к трудовой деятельности на территории Беларуси, включая порядок направления к работодателям, оформление трудовых отношений, а также обеспечения трудовых и социальных гарантий.

Реализация соглашения будет способствовать развитию и укреплению двусторонних отношений между Беларусью и Узбекистаном. Реализация соглашения будет способствовать развитию и укреплению двусторонних отношений между Беларусью и Узбекистаном.





Отмечается, что проект закона соответствует Конституции Беларуси, актам главы государства, международным договорам Беларуси и совместим с законодательством республики.-0-





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Фото Сергея Шелега