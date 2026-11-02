"Соединить традиции киношкол с современными подходами". Эксперт о задаче образования в сфере кино 

"Отдельная задача - создание общего цифрового образовательного пространства. Мы можем разработать онлайн-курсы, видеолекции, цифровые библиотеки и совместные дистанционные программы, обеспечивающие студентам доступ к знаниям и опыту ведущих специалистов независимо от места их обучения. При этом необходимо постоянно обновлять содержание образовательных программ", - уверен Мамметназар Сапармырадов.-0-





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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача современного образования в области кинематографии - соединить сильные традиции отечественных киношкол с современными подходами. Таким мнением поделился директор объединения Turkmenfilm имени Огуз хана Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Мамметназар Сапармырадов во время круглого стола в Исполкоме СНГ, который прошел во время Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", передает корреспондент БЕЛТА."Специалист в сфере кино должен владеть не только режиссурой, сценарным и операторским мастерством, но и современными технологиями, такими как виртуальное производство, компьютерная графика, цифровой монтаж, технология звука и инструменты искусственного интеллекта. Однако технологии не должны заменять фундаментальную подготовку. История кино, теория искусства, драматургия и основа кинопроизводства остаются основой профессионального образования. Наша задача - соединить сильные традиции отечественных киношкол с современными образовательными подходами. Особенно важно обеспечить связь образования с самой киноиндустрией. Студент должен получать практический опыт еще во время обучения через стажировку на киностудиях, участие в профессиональных съемках, совместных проектах, конкурсах и фестивалях. В этой связи представляется перспективным формирование постоянной сети образовательных организаций в сфере кино стран СНГ, которые позволят системно обмениваться студентами и преподавателями, реализовать совместные программы и создавать международные студенческие проекты", - сказал Мамметназар Сапармырадов.Кино начинается с человека, поэтому развитие национальной кинематографии напрямую связано с качеством подготовки профессиональных кадров. В наших странах сформировались сильные кинематографические школы, накоплен большой педагогический, профессиональный опыт. Общая задача - объединить этот потенциал и сделать кинообразование более доступным, современным и практико-ориентированным."Прежде всего необходимо развить совместные образовательные программы между профильными вузами и киношколами стран СНГ. Важным инструментом здесь может стать академический объект. Студенты должны иметь возможность проходить часть обучения, практику или творческие лаборатории в образовательных учреждениях других стран Содружества. Это позволит им познакомиться с национальными киношколами, различными методиками преподавания и профессиональными традициями. Не менее важен обмен преподавателями и практикующимися специалистами. Кино - это профессия, в которой теория должна быть тесно связана с практикой, поэтому мастер-классы режиссеров, операторов, сценаристов и других профессионалов могут стать регулярной частью совместных образовательных программ. Особое внимание следует уделить международным студенческим кинолабораториям. Студенты из разных стран могли бы совместно создавать короткометражные, документальные фильмы под руководством профессиональных наставников. Такой формат позволяет одновременно получать практический опыт, учиться работать в международной команде и лучше понимать культуру соседних государств", - подчеркнул директор Turkmenfilm.Перспективным направлением является также развитие совместного образования в области документального кино. Студенческие документальные проекты могут быть посвящены общей истории, культурному наследию и современной жизни государств СНГ. Это одновременно образовательная практика и важный инструмент культурного диалога.