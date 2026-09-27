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Сочетание золотой осени и бабьего лета. Чего ждать от погоды на следующей неделе

Опубликовано:

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Общество
27 сентября 2026, 11:24

Сочетание золотой осени и бабьего лета. Чего ждать от погоды на следующей неделе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в конце сентября - начале октября ожидается сухая и умеренно теплая погода. Синоптики обещают сочетание золотой осени и бабьего лета. Такая информация озвучена в программе "Метеогид" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
В понедельник, 28 сентября, на погоду окажет влияние область высокого атмосферного давления. Лишь по юго-востоку и востоку скажется влияние атмосферного фронта, где и пройдут кратковременные дожди. Под утро прогнозируется слабый туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью ожидается от 7 до 12 градусов, днем - от 13 по северу страны до 19 по юго-западу. 

Во вторник сохранится влияние области высокого атмосферного давления. В этот день будет преобладать облачная с прояснением погода, без существенных осадков. По крайнему юго-востоку Беларуси возможны небольшие дожди. Ветер переменных направлений, умеренный. Влажность - до 70%. Утром местами туман. Ночью от 6 до 11 тепла, днем от 13 градусов по Гомельской области до 17 по Брестской.

В среду на погоду станет оказывать влияние западная периферия антициклона с центром над северо-западом России. Будет преобладать переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, влажность воздуха высокая - до 90%. Ветер северный, порывистый. Ночью ожидается от 5 до 10 тепла, днем - от 14 по Могилевской области до 19 по Гродненской и Брестской.

По предварительным данным, в начале второй половины недели погодные условия продолжит определять область высокого атмосферного давления. В четверг сохранится облачная с прояснением погода. В большинстве районов будет без дождей. Ночью и утром местами туман, влажность воздуха невысокая. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от 16 по северо-востоку страны до 21 в Брестской области.
В пятницу погода существенно не изменится. Ее продолжит формировать антициклон с центром над северо-западом России. Будет переменная облачность, в большинстве районов дожди маловероятны. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ночью прогнозируется от 7 до 12 градусов, днем - от плюс 15 по Витебской области до плюс 20 по Брестской и Гродненской областям.

В первые выходные октября ожидается спокойная и по осенним меркам умеренно теплая и комфортная погода. В субботу будет облачно с прояснениями, в большинстве районов обойдется без дождей. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Влажность - до 70% Температура ночью ожидается от 5 до 10 тепла, днем - от 14 по востоку Беларуси до 19 по западу.

В воскресенье погода существенно не изменится, сохранится влияние области высокого атмосферного давления. Будет переменная облачность, вероятность дождей невысокая. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ветер южный, умеренный. Ночью температура составит от плюс 4 до 9 градусов. Днем воздух прогреется от 14 до 19, по Брестской области - до 21 градуса.

Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на videobel.by.-0-

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