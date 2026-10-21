События Второй мировой войны наиболее часто искажаются. Данилович о защите исторической правды

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. События Второй мировой и Великой Отечественной войн чаще всего подвергаются искажениям и фальсификациям. Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Вячеслав Данилович во время видеомоста Минск - Москва, приуроченного к 80-летию завершения Нюрнбергского процесса, передает корреспондент БЕЛТА.По его словам, некоторые считают, будто белорусы слишком много вспоминают о Второй мировой и Великой Отечественной войнах и отмечают слишком много связанных с ними памятных дат. "На это у нас есть две очень веские причины. Во-первых, если бы не победа в Великой Отечественной войне, не было бы ни белорусского народа, ни белорусской государственности. Вторая причина в том, что, к сожалению, именно события Второй мировой и Великой Отечественной войн в современном мире чаще всего подвергаются искажениям и фальсификациям", - подчеркнул он.Историк напомнил, что Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал беспрецедентным. "Впервые на скамье подсудимых оказались первые лица целого государства, обвиняемые в совершении военных преступлений и геноциде. Кстати, само это слово тоже впервые открыто прозвучало на трибунале. Лидерам Германии пришлось держать ответ за все злодеяния, совершенные по их попустительству или прямому распоряжению. Нюрнбергский процесс при этом был открытым. Все права подсудимых, предусмотренные уставом Международного военного трибунала, были строго соблюдены. В общей сложности интересы подсудимых представляли 27 адвокатов, которым помогали 54 ассистента и 67 секретарей. Ход Нюрнбергского процесса подробно освещали 249 аккредитованных корреспондентов", - рассказал Вячеслав Данилович.Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых заседания, а судебные слушания проходили в течение 216 дней. В них участвовали 240 свидетелей, было оглашено около 300 тыс. письменных показаний и представлено более 5 тыс. документов. Среди материалов были документы о преступлениях немецких оккупантов на территории Беларуси: о зверствах в Минске и Минской области, заражении советских людей сыпным тифом в трех концлагерях Полесской области, расстрелах жителей Гомеля, Пинска и Лиды, а также уничтожении детей в Брестской области. Общий объем протокола Нюрнбергского процесса составил около 16 тыс. страниц."Как отмечалось в приговоре трибунала, обвинение в значительной степени основывалось на документах, составленных самими подсудимыми, подлинность которых не оспаривалась. Вина главных военных преступников была доказана. Трибунал также доказал несостоятельность сфабрикованной нацистами версии о превентивном характере нападения Германии на СССР", - отметил эксперт.Международный военный трибунал в Нюрнберге имеет большое историческое значение, считает историк. "На процессе были разоблачена агрессивная и человеконенавистническая сущность нацизма, установлена виновность руководителей нацистской Германии в организации тяжких преступлений против человечества", - подытожил Вячеслав Данилович.-0-