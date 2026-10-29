Собрать и запустить спутник. Белорусская команда участвует в Международных космических играх





Космические игры - масштабные инженерно-образовательные соревнования, направленные на подготовку кадров в ключевых для космической отрасли областях: от энергетики и робототехники до искусственного интеллекта и биотехнологий жизнеобеспечения. Мероприятие, проводимое под эгидой "Роскосмоса", собрало участников из стран ШОС, СНГ и БРИКС+. Состязания проводятся в виде турниров по различным направлениям, связанным с космической сферой.





По словам Александра Кириллова, в команду Беларуси вошли пятеро студентов Витебского государственного университета им.П.М.Машерова. Они участвуют в международном космическом турнире "Орбита" - это практические командные соревнования по аэрокосмической инженерии и спутникостроению. Основная практическая задача команд - разработать и запрограммировать собственные научные эксперименты на базе конструкторов спутников (формата CubeSat 3U). Во время финала эти аппараты физически запускают в стратосферу на высоту до 20-24 км с помощью метеозондов для проверки инженерных решений в экстремальных условиях.





Структура турнира включает как соревнования по спутникостроению - сборка, программирование, испытательный полет в стратосферу и последующий анализ полученных данных, так и конкурс проектов по космонавтике - защита собственных перспективных инженерных идей и научно-исследовательских разработок перед экспертами космической отрасли.-0-

29 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская команда участвует в Международных космических играх, которые проходят в Москве по 1 ноября на базе МГТУ им.Баумана, центра "Сколково" и ряда других научных и учебных организаций российской столицы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал основатель республиканского конкурса цифрового искусства "Симфония космоса" Александр Кириллов - именно эта структура определена Министерством образования Беларуси в качестве базовой организации по подготовке и участию национальной команды в Международных космических играх.