Собранных денег не хватает на лечение. Как увеличить лимит благотворительного счета, рассказали в Минюсте

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличить лимит, указанный при заключении договора с банком на открытие благотворительного счета для сбора средств на медицинские цели, можно через заключение дополнительного соглашения к договору, рассказала начальник управления правового регулирования конституционного строительства Министерства юстиции Светлана Рогова в проекте БЕЛТА "Страна говорит".

Начальник управления напомнила алгоритм действий при открытии благотворительного счета на лечение и подчеркнула, что принятый в сентябре указ №304 "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения" не устанавливает каких-либо правовых препятствий и не вводит новых механизмов. Начальник управления напомнила алгоритм действий при открытии благотворительного счета на лечение и подчеркнула, что принятый в сентябре указ №304 "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения" не устанавливает каких-либо правовых препятствий и не вводит новых механизмов.





"Физические лица, которые нуждаются в оказании медицинской помощи, вправе открывать благотворительные счета как для себя, так и для своих родственников, в случае, если их родственники тоже нуждаются в оказании медицинской помощи. Для этих целей им необходимо обратиться в банк с определенным набором документов", - сказала Светлана Рогова.

В первую очередь необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие соответствующий диагноз. Если благотворительный счет открывается для оказания медицинской помощи родственнику, предоставляются документы, подтверждающие родство. В заявлении на открытие благотворительного счета необходимо указать предельный размер (лимит) собираемых денежных средств. В первую очередь необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие соответствующий диагноз. Если благотворительный счет открывается для оказания медицинской помощи родственнику, предоставляются документы, подтверждающие родство. В заявлении на открытие благотворительного счета необходимо указать предельный размер (лимит) собираемых денежных средств.





Начальник управления обратила внимание, что лимит устанавливает сам заявитель. "Он ничем не ограничен. Если физическому лицу впоследствии будет понятно, что этот лимит необходимо превысить, в таком случае может быть заключен дополнительный договор, дополнительное соглашение к благотворительному счету, и сумма может быть увеличена", - пояснила она.





Говоря о предпосылках разработки указа №304, начальник управления указала на факты неправомерного и нецелевого использования денежных средств, собираемых для оказания дорогостоящей медицинской помощи, которые были выявлены правоохранительными органами.





"Поскольку эта сфера является очень чувствительной, она затрагивает интересы лиц, которые нуждаются в оказании такой помощи, и тех, кто готов предоставлять свои денежные средства, главой государства было принято решение о введении благотворительной деятельности в правовое поле", - пояснила Светлана Рогова.

Соответственно, установлено четкое правовое регулирование, проработан прозрачный механизм работы в сфере общественных отношений всех субъектов, которые участвуют в благотворительной деятельности, отметила она. Соответственно, установлено четкое правовое регулирование, проработан прозрачный механизм работы в сфере общественных отношений всех субъектов, которые участвуют в благотворительной деятельности, отметила она.





Фонды, которые занимаются благотворительной деятельностью в сфере здравоохранения, получают достаточно значительные денежные суммы для оказания медицинской помощи детям либо иным лицам, которые в ней нуждаются, добавил заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Алексей Печкуров, поясняя причины издания указа.





"Для того чтобы эти правоотношения были прозрачными, понятными для граждан и тех, кто занимается этой деятельностью, а также для усиления ответственности в этой сфере, и осуществляется действенный контроль со стороны государственных органов", - сказал он.





В Беларуси на сегодня зарегистрировано 105 фондов, из них 61 занимается благотворительной деятельностью. Благотворительную деятельность непосредственно в сфере здравоохранения ведут 19 фондов.-0-





Фото Максима Гучека