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Собирает воедино народную волю и претворяет ее в жизнь. Эксперт рассказал о сути ВНС 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
30 сентября 2026, 21:32

Собирает воедино народную волю и претворяет ее в жизнь. Эксперт рассказал о сути ВНС 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основополагающая суть ВНС - это разработка и принятие стратегических программ реализации курса страны на устойчивое развитие. Об этом в проекте БЕЛТА "Страна говорит" заявил заведующий кафедрой политологии и социологии Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, председатель РОО "Белорусское общество политологов" Виктор Ватыль.

В этом году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. В преддверии юбилейной даты Виктор Ватыль остановился на предпосылках его возникновения и основных этапах развития. "У нас в стране появилась своя, отечественная политическая традиция - традиция народовластия, которая отражает особенности конкретно исторического и политического пути. Ее основополагающая суть, на мой взгляд, была очень четко объявлена главой государства, когда он на одном из первых заседаний ВНС заявил, что только народ вправе решать свою судьбу. И впоследствии, когда уже появился первый опыт, им также было четко заявлено, что ВНС - это стратегическая основа для власти и народа. Другими словами, основополагающая суть ВНС - это разработка и принятие стратегических программ реализации курса страны на устойчивое развитие сегодня и в будущем", - отметил завкафедрой.
Он добавил, что 30-летний рубеж свидетельствует о зрелости и состоятельности ВНС. "Здесь уже имеется своя история, свои институты, участники, взаимоотношения, соответствующее единое символическое пространство. Это все вместе позволяет говорить, что на данный момент в Беларуси действует один из высших органов государственной политической системы, который воедино собирает народную волю и претворяет ее в жизнь", - подчеркнул Виктор Ватыль.-0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. 

Фото Сергея Шелега
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