15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 18 тыс. учащихся получили школьные наборы в рамках кампании Белорусского Красного Креста "Соберем детей в школу", сообщили БЕЛТА в организации.
В этом году поддержку Красного Креста к новому учебному году получили 18 260 детей со всей Беларуси. Это почти на 4 тыс. ребят больше, чем в прошлом году, когда кампания охватила 14 403 ребенка. Создать счастливые моменты для школьников помогали 2982 волонтера по всей стране.
"В очередной раз мы убедились: доброта не знает границ. Забота о будущем начинается с простых вещей - нового рюкзака, тетрадей и уверенности в том, что учеба принесет радость каждому ребенку. Мы объединили людей разных возрастов и профессий ради одной цели - подарить детям праздник. Ребята, нуждающиеся в поддержке, получили все необходимое для учебы и, главное, веру в свои силы", - добавили в организации.-0-
Общество
15 сентября 2026, 17:20
"Соберем детей в школу". Более 18 тыс. учащихся получили помощь за время благотворительной кампании БКК
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