Феникса обнаружили первым. У него не было нижних частей на всех лапах. Таким его нашли в одном из дворов агрогородка Хотыничи. По данным ветврачей, конечности отсутствуют ровно по суставной поверхности, что исключает воздействие газонокосилки, пилы или других агрегатов и техники. На четырех лапах все ровно обрублено по суставам. Неизвестно, сколько мучился пес.
Собаку приютила неравнодушная девушка. Вместе с единомышленниками она готовит пса к операции по протезированию в Москве. Инцидентом занимаются следователи, возбуждено уголовное дело.
Граф несколько лет жил во дворе частного дома на окраине Витебска. Здесь добровольцы и увидели полуживого пса. Говорят, еще пару дней - и собаки бы не стало, потому что началось заражение.
По словам хозяйки, в один из дней Граф сорвался с цепи и домой приковылял уже с искалеченными передней и задней лапами. "Обработала конечности питомца антисептиком. Он сам отгрыз висевшие лапочки и зализал", - рассказала она.
Хозяйка и большинство соседей указывают в сторону железнодорожных путей, где, скорее всего, зажало лапы пса.
Милиция проводит проверку, по ее окончании будет дана правовая оценка. Ветврачи делают все возможное, чтобы помочь Графу адаптироваться к новой жизни.
В эфире телеканала СТВ ветеринарный врач Анастасия Гогорева рассказала, что в момент поступления у Графа было сильное воспаление и инфекция в месте ампутированных лап. "Наш ведущий хирург зачистил и удалил ткани, установил дренажи. Сейчас первоочередная задача - сформировать культю и побороть инфекцию. Следующий шаг - проведение компьютерной томографии и установка импланта. Когда он приживется, будет изготовлен протез по прототипу лапок собаки. Прогноз по протезированию задней лапы лучше, чем по передней", - отметила она.
Истории двух животных за короткое время приобрели широкий резонанс. Их судьба не оставляет равнодушными тысячи человек. Пока достоверно не установлено, кто или что стало причиной такой жестокости.-0-
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