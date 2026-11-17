



Как пояснила ведущий научный сотрудник Института радиобиологии НАН, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Гуцева, цель визита в регион - проведение семинаров на тему ликвидации последствий чернобыльской аварии на территории Беларуси. "Мы подробнее рассказываем о том, как обстоит ситуация на сегодняшний день, почему населенные пункты выводятся из перечня, какие в этом плюсы для страны в целом и для людей, проживающих в этих населенных пунктах, - отметила Галина Гуцева. - Исключение из перечня - это выравнивание возможностей территорий, ранее в него входящих, в сравнении с не затронутой последствиями аварии территорией страны. Увеличивается привлекательность этих мест для молодых специалистов, проживания молодых семей".





В Гродненской области из перечня загрязненных радионуклидами выводятся 10 населенных пунктов в трех районах: Ивьевском, Дятловском и Новогрудском. Перед принятием решения были проведены массовые исследования. Это касалось загрязнения почвы радионуклидами, радиационного фона, чистоты по радиологическому фактору производимых продуктов питания, доз, которые получает население. Когда все это приходит в норму, населенный пункт выводится из перечня.





"С момента чернобыльской аварии прошло уже 40 лет. С тех самых пор ведутся исследования. Ведущей организацией, которая занимается вопросами ликвидации последствий аварии, загрязнения радионуклидами территорий, в нашей стране является Институт радиобиологии Национальной академии наук", - добавила Галина Гуцева.





Со временем ситуация меняется, территории очищаются. Именно в связи с этим специалисты проводят такие семинары, где объясняются различные аспекты этой темы. В Гродно на встречу пригласили заместителей руководителей организаций, представителей профсоюзов, других общественных организаций.-0-

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2027 года вступит в силу обновленный перечень населенных пунктов и объектов в зонах радиоактивного загрязнения, утвержденный постановлением правительства №75. Почему этот документ важен для страны и жителей таких территорий, рассказали на семинаре в Гродно ученые Института радиобиологии НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.