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Снова тепло или похолодает? Какие сюрпризы готовит погода на следующей неделе

Опубликовано:

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Общество
04 октября 2026, 13:59

Снова тепло или похолодает? Какие сюрпризы готовит погода на следующей неделе

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой будет погода на следующей неделе, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе "Метеогид" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Начало месяца выдалось комфортным и солнечным. "По данным мировых прогностических центров, середина осени порадует чуть более теплой погодой, чем обычно. На большей части территории температура окажется на один-два градуса выше климатической нормы. При этом общий фон ощутимо будет ниже сентябрьского. В среднем ожидается снижение до 6 градусов. А разброс по регионам - от плюс 5 градусов на северо-востоке до плюс 8 градусов на юго-западе", - отметил Дмитрий Рябов.

Есть и приятная перспектива. "Октябрь вполне может подарить нам короткое, но яркое бабье лето с солнцем и уютным теплом. Пусть и ненадолго, - отметил он. - Однако постепенно погоду начнут диктовать атлантические циклоны. А значит, спокойствие и стабильность останутся в прошлом. Октябрь будет переменчивым, тепло будет сменяться прохладой, ясные дни - ненастьем. Атмосферные процессы станут стремительными и непостоянными, принося с собой дожди и пронизывающий ветер".
Солнечных часов в октябре будет не так много - в среднем 80-100 за весь месяц. Небо чаще будет затянуто облаками. "При этом на юго-востоке страны ясных дней ожидается чуть больше, чем на севере, - рассказал Дмитрий Рябов. - Количество осадков прогнозируется близким к норме. В среднем стоит готовиться к 11-16 дням с дождями. А в третьей декаде характер осадков начнет меняться. Все чаще будут выпадать смешанные осадки: дождь вперемешку с мокрым снегом, который, как правило, быстро тает. В отдельные дни возможны слабые гололедные явления".

На следующей неделе осень заявит о себе - период комфортной погоды постепенно начнет сдавать позиции. При этом ощутимого похолодания пока ждать не стоит.

В понедельник на погоду окажет влияние область высокого атмосферного давления и малоактивный атмосферный фронт, несущий локальные и небольшие дожди. "Под утро местами туман, ветер западный, умеренный. Ночью от плюс 4 до 11 градусов. Днем от плюс 17 градусов по Витебской области до 21 градуса по юго-западу и югу".

Во вторник будет преобладать облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Лишь по крайнему северу страны возможны небольшие дожди. Ветер западных направлений, умеренный. Влажность до 70%. Утром местами туман. Ночью температура ожидается от 5 до 10 градусов тепла. Днем от 15 градусов по Витебской области до 20 градусов по Брестской.
В среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь по Витебской области пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха высокая, до 90%. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем - от 15 градусов по северо-западу до 20 градусов по югу.

"И предварительно в начале второй половины недели погодные условия продолжит определять область высокого атмосферного давления", - отметил Дмитрий Рябов.

В четверг будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дожди маловероятны. Ветер южной четверти, умеренный. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха будет высокой. Ночью от плюс 6 до 12 градусов, днем - от плюс 18 градусов в северо-западных районах до 21 градуса в южных.

В пятницу по западу Беларуси погоду станет формировать атмосферный фронт, который принесет в эти районы дожди. На остальной территории осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Ночью и утром местами возможен туман, видимость до полукилометра. Ночью от плюс 5 до 10 градусов, днем от 10 градусов по западу до 20 градусов по востоку Беларуси.

В выходные ожидается влияние влажных атмосферных фронтов с запада Европы.

В субботу будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Влажность до 80%. Температура ночью составит от плюс 5 до 10 градусов. Днем от 10 градусов по северу до 15 градусов по югу.
В воскресенье погода существенно не изменится. Будет облачно с прояснениями, высокая вероятность дождей. Ночью и утром местами туман, видимость составит до полукилометра. Ветер южной четверти, умеренный. Ночью от 4 до 9 градусов, днем от плюс 8 градусов по Витебской области до 15 градусов по Гомельской.

Больше актуальной и интересной информации смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на videobel.by.-0-

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