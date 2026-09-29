



Председателем Государственного комитета по стандартизации 29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков представил коллективу Госстандарта нового руководителя, передает корреспондент БЕЛТА.Председателем Государственного комитета по стандартизации назначен Дмитрий Баско. Соответствующее кадровое решение принял 28 сентября Президент Беларуси. До этого Дмитрий Баско работал в должности первого заместителя председателя Комитета государственного контроля.

Николай Снопков отметил важность совместной работы в защите внутреннего рынка и развитии страны. По его словам, стандарт не должен становиться барьером, а быть двигателем экономики. Создать систему проверки и оценки качества продукции на входе и при этом не сдерживать прогресс в отраслях - непростая задача. Николай Снопков отметил важность совместной работы в защите внутреннего рынка и развитии страны. По его словам, стандарт не должен становиться барьером, а быть двигателем экономики. Создать систему проверки и оценки качества продукции на входе и при этом не сдерживать прогресс в отраслях - непростая задача.









Фото Сергея Шелега

"Очень надеюсь, что, направив в нужное русло профессионализм многотысячного коллектива, достигнем ожидаемого результата", - сказал первый заместитель премьер-министра.Говоря о новом руководителе, Николай Снопков выделил такое его качество, как умение видеть общую картину. Дмитрий Баско благодаря работе в Минской и Брестской областях, центральном аппарате Комитета государственного контроля приобрел неоценимый опыт и знания в различных сферах. Они помогут ему в новой должности.Новому руководителю предстоит взаимодействовать с правительством по разным направлениям. Сформулирована единая позиция, цель - рациональное прагматичное развитие. На это ориентирует всех глава государства.Также Николай Снопков поблагодарил за работу Елену Моргунову, которая возглавляла ведомство с апреля 2024 года, и отметил вклад Госстандарта в экономическое развитие страны.Дмитрий Баско одной из своих первоочередных задач видит повышение эффективности деятельности. "Главное требование - дисциплина и профессиональная отдача", - сказал он, обращаясь к коллективу.В беседе с журналистами Дмитрий Баско отметил, что в современных экономических реалиях Государственный комитет по стандартизации должен быть не только контролирующим органом, а инструментом в обеспечении национальной безопасности, технологического суверенитета и защиты интересов граждан страны. Главой государства, правительством определены четкие направления, на которых в ближайшее время необходимо будет акцентировать работу. Первое - надлежащая защита внутреннего рынка. Белорусский потребитель должен гарантированно быть защищен от опасной и некачественной продукции, а также от недобросовестной конкуренции. Любые попытки поставить контрафакт на территорию страны либо продукцию, безопасность которой не подтверждена, должны пресекаться", - сказал он.Еще одно важное направление - тренд на качество. "В пятилетку качества этому тоже уделено внимание, учитывая, что вручение или присвоение знака качества - высочайшая планка. Госстандарт в какой-то степени выступает экспертным центром в данном процессе, когда оцениваются не только физические свойства товара, но и технологический уровень самого производства. И надо понимать, что знак качества - гарантированное доверие к белорусской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - добавил Дмитрий Баско.Что касается международного сотрудничества, то здесь предстоит совершенствование как национальных, так и межгосударственных стандартов. "Нормативная база должна стимулировать производителя к внедрению инноваций и в определенной степени являться гарантом того, что белорусская продукция сможет реализовываться на внешних рынках", - пояснил Дмитрий Баско, обратив внимание на гармонизацию законодательства со странами-партнерами по ЕАЭС.-0-