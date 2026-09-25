Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военнослужащих

25 сентября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в Беларуси в связи с гибелью военнослужащих в результате трагического происшествия на побережье Каспийского моря, передает корреспондент БЕЛТА."В Республике Беларусь с глубоким прискорбием и болью восприняли весть о гибели военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан. От имени правительства Беларуси и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, их сослуживцам и всему казахстанскому народу в связи с этой невосполнимой утратой. Память о мужестве, верности долгу и самоотверженности тех, кто до конца остался верен своей присяге, навсегда останется в наших сердцах", - говорится в записи.-0-Фото Максима Гучека