25 сентября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в Беларуси в связи с гибелью военнослужащих в результате трагического происшествия на побережье Каспийского моря, передает корреспондент БЕЛТА.
Общество
25 сентября 2026, 16:48
Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военнослужащих
Николай Снопков
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Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военнослужащих
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