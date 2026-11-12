Снег с дождем и холодный ветер ожидаются сегодня в Беларуси

Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на VIDEOBEL.BY





12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 ноября во многих районах ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Сегодня будет облачно. В утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется западный с переходом на южный 4-9 м/с.Температура воздуха днем будет 1-6 градусов выше нуля.-0-