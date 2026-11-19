погоду в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и воздушные массы атлантического происхождения, поступающие с Западной Европы. В связи с этим сохранится теплая с дождями погода. Ночные минимумы составят от нуля до плюс 6 градусов, а дневные максимумы будут находиться в пределах плюс 4-10.

В субботу, 21 ноября, синоптическая ситуация изменится. "Территория нашей страны окажется в тыловой части циклона с центром над севером Европы. В результате поступления прохладной неустойчивой воздушной массы температурный фон начнет понижаться, а осадки станут идти в виде дождя с мокрым снегом. С воскресенья по среду, 22-25 ноября, адвекция воздушных масс арктического происхождения усилится, поэтому установится прохладная погода с температурным фоном от минус 5 до плюс 4 градусов в течение суток. При этом фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы, обусловят осадки (в основном снег, мокрый снег) в большинстве районов страны. В ночные и утренние часы во влажном воздухе при колебаниях температурного фона местами будут отмечаться слабые туманы и гололедные явления", - добавили в Белгидромете.



В пятницу, 20 ноября, временами пройдут дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем - плюс 4-10.



В субботу, 21 ноября, местами по стране ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов, по юго-востоку - до плюс 4, днем прогнозируется от нуля до плюс 6 градусов.

В воскресенье, 22 ноября, на большей части территории страны выпадут осадки (мокрый снег, дождь). В некоторых районах возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от минус 1 до плюс 4.



В понедельник, 23 ноября, во многих районах пройдут осадки, в основном снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.



Во вторник, 24 ноября, на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем будет от минус 3 до 2 градусов выше нуля.



В среду, 25 ноября, во многих районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-



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Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь В ближайшие сутки (20 ноября) погоду в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и воздушные массы атлантического происхождения, поступающие с Западной Европы. В связи с этим сохранится теплая с дождями погода. Ночные минимумы составят от нуля до плюс 6 градусов, а дневные максимумы будут находиться в пределах плюс 4-10.синоптическая ситуация изменится. "Территория нашей страны окажется в тыловой части циклона с центром над севером Европы. В результате поступления прохладной неустойчивой воздушной массы температурный фон начнет понижаться, а осадки станут идти в виде дождя с мокрым снегом. С воскресенья по среду, 22-25 ноября, адвекция воздушных масс арктического происхождения усилится, поэтому установится прохладная погода с температурным фоном от минус 5 до плюс 4 градусов в течение суток. При этом фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы, обусловят осадки (в основном снег, мокрый снег) в большинстве районов страны. В ночные и утренние часы во влажном воздухе при колебаниях температурного фона местами будут отмечаться слабые туманы и гололедные явления", - добавили в Белгидромете., временами пройдут дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем - плюс 4-10., местами по стране ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов, по юго-востоку - до плюс 4, днем прогнозируется от нуля до плюс 6 градусов., на большей части территории страны выпадут осадки (мокрый снег, дождь). В некоторых районах возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от минус 1 до плюс 4., во многих районах пройдут осадки, в основном снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов., на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем будет от минус 3 до 2 градусов выше нуля., во многих районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-* Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на VIDEOBEL.BY.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие выходные ноябрь резко сменит мягкий атлантический характер на суровый скандинавский: на смену дождям и аномальному теплу придут арктический холод, снег и гололедица. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды."После теплой и серой осенней погоды нас ожидает морозная зимняя сказка. До конца рабочей недели ноябрь, оказавшись во власти западных циклонов, продолжит поддерживать повышенный температурный режим (на 1-5 градуса выше климатической нормы) под аккомпанемент дождей. Однако в третьей декаде последний осенний месяц возьмет курс на похолодание и вместо мягкого атлантического проявит суровый скандинавский характер. Градус за окном существенно понизится и станет колебаться от слабого минуса до слабого плюса в течение суток, а в воздухе закружат "белые мухи", что будет способствовать формированию незначительного снежного покрова", - обратили внимание в Белгидромете. Синоптики также рассказали, как долго продлится генеральная репетиция зимы.