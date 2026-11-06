Сначала было слово. Эксперт о значении Минской международной конференции по евразийской безопасности 

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потеряна вся структура европейской безопасности, поэтому тот факт, что в Беларуси разворачивается борьба за то, чтобы мирные инициативы получили свою силу, наполнение и поддержку, дорогого стоит. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился независимый военный аналитик Александр Алесин.

Рассуждая о значении IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, Александр Алесин отметил: "Прежде чем решить проблему, нужно правильно ее обозначить и обсудить пути выхода из ситуации. Ведь на самом деле Европа одержима военным психозом. И то, что здесь, на небольшом клочке земли, говорят миролюбивые речи, разворачивается борьба за то, чтобы мирные инициативы получили свою силу, наполнение и поддержку, это дорогого стоит. Ведь на самом деле мы потеряли всю структуру европейской безопасности. Мы потеряли и соглашение о сокращении ракет средней и меньшей дальности, об ограничении обычных вооружений в Европе, об открытом небе, о мерах доверия. Все, что раньше составляло архитектуру, разрушено". Рассуждая о значении IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, Александр Алесин отметил: "Прежде чем решить проблему, нужно правильно ее обозначить и обсудить пути выхода из ситуации. Ведь на самом деле Европа одержима военным психозом. И то, что здесь, на небольшом клочке земли, говорят миролюбивые речи, разворачивается борьба за то, чтобы мирные инициативы получили свою силу, наполнение и поддержку, это дорогого стоит. Ведь на самом деле мы потеряли всю структуру европейской безопасности. Мы потеряли и соглашение о сокращении ракет средней и меньшей дальности, об ограничении обычных вооружений в Европе, об открытом небе, о мерах доверия. Все, что раньше составляло архитектуру, разрушено".





"Сейчас даже не на что опереться. И все это здание надо возводить заново. И, конечно, всякое строительство начинается с первого кирпича, с закладки капсулы. Можно сказать, что мы сейчас находимся на этом этапе", - констатировал независимый военный аналитик.





Александр Алесин заметил, что вряд ли жители Европы хотят сгореть в огне ядерной войны: "Ведь если ситуация дойдет до войны НАТО и России, дело пушками, танками не ограничится. И, скорее всего, начнется с применения тактического ядерного оружия, а затем может дойти и до более серьезных аргументов".





"Как говорят китайцы, всякий длинный путь начинается с первого шага. У нас шаг, конечно, уже не первый, а четвертый. Думаю, что чем больше людей будет к нам присоединяться, а мы знаем, что делегаций приезжает все больше, тем больше эта идея будет овладевать массами, тем больше шансов, что поддержка миролюбивой инициативы нашей будет возрастать. Количество, в конце концов, преобразуется в качество. Слово надо сказать сначала. Как говорится в Священном Писании, сначала было слово", - заявил военный аналитик.-0-