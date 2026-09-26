Сможет ли Иран стать мировой державой, рассказала востоковед

Говоря о ситуации вокруг Ирана и отсутствии единого прогноза по нефтяному рынку, эксперт обратила внимание, что любое развитие идет не в моменты затишья, а определенных волнений. "Развитие идет толчками. И оно, по понятным причинам, не предполагает устойчивости. Да, в какие-то моменты оно идет ровно, это какой-то кумулятивный эффект от наложения факторов, и происходит такая стрессовая ситуация, как и в жизни нашей. Мы с вами научились ходить и говорить из-за стресса. Это очень хорошо все знают. Просто стрессы бывают разные, не все стрессы плохи, они подстегивают человека расти, - подчеркнула востоковед. - То же самое и с человечеством, и с экономикой, и со всем остальным. Поскольку западный мир, доминирующий пока еще, достиг точки, в которой мыслители ощущают и передают нам выражение постструктуралистской неопределенности, то, конечно, в этой неопределенности делать прогнозы - дело неблагодарное. Это первое. Второе, здесь есть элемент лукавства, потому что какие-то прогнозы краткосрочные все же делать можно". Говоря о ситуации вокруг Ирана и отсутствии единого прогноза по нефтяному рынку, эксперт обратила внимание, что любое развитие идет не в моменты затишья, а определенных волнений. "Развитие идет толчками. И оно, по понятным причинам, не предполагает устойчивости. Да, в какие-то моменты оно идет ровно, это какой-то кумулятивный эффект от наложения факторов, и происходит такая стрессовая ситуация, как и в жизни нашей. Мы с вами научились ходить и говорить из-за стресса. Это очень хорошо все знают. Просто стрессы бывают разные, не все стрессы плохи, они подстегивают человека расти, - подчеркнула востоковед. - То же самое и с человечеством, и с экономикой, и со всем остальным. Поскольку западный мир, доминирующий пока еще, достиг точки, в которой мыслители ощущают и передают нам выражение постструктуралистской неопределенности, то, конечно, в этой неопределенности делать прогнозы - дело неблагодарное. Это первое. Второе, здесь есть элемент лукавства, потому что какие-то прогнозы краткосрочные все же делать можно".





Каринэ Геворгян обратила внимание, что высказывания относительно Ирана от президента США Дональда Трампа, в частности, на Генассамблее ООН, прошедшей в начале сентября, не дают особой надежды на разрешение конфликта. "Ни за что поручиться он не может, еще и потому, что в собственной стране, насколько я понимаю, он далеко не только не все контролирует, но и чем дальше, тем больше мы понимаем, что он не так много контролирует", - политолог считает, что нынешний глава Белого дома не имеет власти, например, на Госдеп, Пентагон, откуда специалисты массово уходят в отставку.





Эксперт подчеркнула, что США сейчас необходимы значительные перемены и толчок в развитии. "Им нужна реиндустриализация, и поэтому многое для этого Трамп пытался сделать. И поэтому в том числе так был вознесен Илон Маск, который сумел своим примером увлечь молодежь. И действительно, даже во время первой каденции Трампа люди пошли на инженерные специальности. А тут надо что-то делать, потому что внутреннего ресурса для внешнего уже не хватает. Значит, нужно было делать что-то с этим внутренним ресурсом", - сказала Каринэ Геворгян.





Она добавила, что Трамп зря затеял иранскую авантюру, ведь в итоге выяснилось, что иранцы к ней готовились, и сделали это хорошо - нащупали все американские уязвимости. "Они-то действуют системно. У них явно план большой стратегии. Как минимум первый этап. Они уже великая держава региональная, явно на фоне всех остальных. Это уже факт свершившийся. И они это демонстрируют и на поле битвы, и в технологическом плане, - отметила политолог. - Эта страна, у которой нет полутора миллиардов населения, но она может стать мировой державой".





Востоковед также акцентировала внимание, что, поскольку наземная операция в Иране невозможна, нужны будут другие способы разрешить конфликт. "Пока американцы оттуда не уйдут, пока не будут созданы серьезные и эффективные форматы контроля над морскими путями в этом регионе, ситуация не успокоится. Да, иранцы разнесли большое количество американских баз, и американские эксперты утверждают, что они не восстановимы. И деньги нужны большие. Да и как под баллистическими ракетами и беспилотниками их восстанавливать? Тенденция наметилась. Штатам придется уходить оттуда", - сказала Каринэ Геворгян.





Она отметила, что иранцы усилили дополнительными подразделениями спецназа границу с Азербайджаном, Ираком, Пакистаном, так как ждут вероятный удар и оттуда.-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станет ли Иран мировой державой, в проекте БЕЛТА "В теме" рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.