29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимний период вносит свои коррективы в привычный ритм всех участников дорожного движения - владельцам автотранспорта следует обеспечивать своевременных уход и тщательный технический осмотр своего средства передвижения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





Чтобы подготовить машину к эксплуатации при низких температурах, необходимо проверить плотность и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, заряд аккумуляторной батареи и исправность системы отопления. Хозяевам дизельных авто рекомендуется использовать специальное зимнее топливо.





Перед началом движения важно очистить стекла и фары от снега и льда, заполнить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью.





На транспортном средстве должны быть установлены зимние шины. На дороге следует соблюдать повышенные меры осторожности: выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений, особенно на закруглениях проезжей части, увеличить дистанцию и боковой интервал, отказаться от совершения необдуманных маневров.





Пешеходам нужно помнить, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства, а при применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос. В связи с этим не следует рисковать и переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться, в сумерках и темноте обозначать себя световозвращающими элементами.





Велосипедистам, водителям средств персональной мобильности и мопедов запрещается двигаться по проезжей части, обочине в условиях снегопада и гололедицы.





Весь личный состав ДПС ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительные ситуации. Если в пути понадобилась помощь, необходимо сообщить об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД "Мы всегда рядом!".





Также Госавтоинспекция Минской области сегодня проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом "Смени шины у своей машины!". Профилактические мероприятия направлены на предупреждение ДТП и подготовку автомобилей к эксплуатации в зимний период.





"При участии в дорожном движении с первого дня календарной зимы автомобили должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси. Нарушение данного требования, а также использование изношенных покрышек влечет ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин, при повторном нарушении в течение года - до пяти базовых величин", - сообщили в УВД.-0-



