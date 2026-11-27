27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом "Смени шины у своей машины!". Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.





До конца ноября сотрудники ГАИ сосредоточены на информировании водителей о необходимости сезонной замены летних покрышек. С первого дня календарной зимы инспекторы проконтролируют своевременность подготовки автотехники к эксплуатации при низких температурах.





"С 1 декабря весь транспорт должен быть оборудован зимними шинами: на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси. Нарушение данного требования влечет ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин", - напомнили в ведомстве.





Автолюбителям необходимо полностью подготовить средства передвижения к поездкам. Проверить состояние системы охлаждения, исправность тормозов, рулевого управления и внешних световых приборов, убедиться в надежности аккумулятора, заменить стеклоочистители, заполнить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью.





"Очень важно перестроиться на более сдержанный стиль вождения. Следует выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и погодных условий, увеличить дистанцию", - подчеркнули в ГАИ.-0-