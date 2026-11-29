29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам исследования биологические следы, изъятые с оружия, совпали с генотипом 40-летнего жителя Могилева. Мужчина был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел по подозрению в совершении разбоя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе СК.

Во время проведения дополнительных поисковых мероприятий и осмотра прилегающей к банку территории, а также близлежащей лесополосы был обнаружен предмет, внешне схожий с пистолетом.





"Специалистами управления ГКСЭ по Могилевской области в кратчайшие сроки проведена судебная генетическая экспертиза. По результатам исследования биологические следы, изъятые с оружия, совпали с генотипом 40-летнего жителя Могилева. Мужчина был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел по подозрению в совершении разбоя", - сообщили в СК.





В настоящее время с участием фигуранта проводятся следственные и иные процессуальные действия. В ходе допроса он дает признательные показания. По месту жительства родственников задержанного обнаружена и изъята часть похищенных денежных средств.-0-