Следующий союзный слет граждан старшего поколения проведут в России 

25 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске состоялось закрытие первого союзного слета граждан старшего поколения "Мы - за активное долголетие", передает корреспондент БЕЛТА.



С 23 по 25 сентября в Витебске проходил первый союзный слет граждан старшего поколения "Мы - за активное долголетие", на который прибыло около тысячи участников и гостей из Беларуси и России. Это представители старшего поколения, эксперты в сферах социальной защиты, здравоохранения, спорта, культуры и дополнительного образования, представители профильных ведомств, Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Постоянного комитета Союзного государства. Они поделились опытом в сфере социального обслуживания, сохранения здоровья, физической активности, реабилитации, "серебряного" волонтерства и секретами долголетия.



"Эта площадка дала возможность нашим гражданам серебряного возраста поделиться тем, что у них было на душе. Действительно, мы видим, что те практики, которые используются и в Беларуси, и в России, дают результат, и те стратегии, которые приняты в Беларуси и России до 2030 года, направлены на то, чтобы раскрыть потенциал наших граждан старшего возраста и сделать их жизнь еще более качественной и благополучной. Во время трех дней работы слета прошло достаточно много интерактивных площадок, мероприятий, презентаций, в процессе которых были выработаны предложения и рекомендации для дальнейшей синхронизации наших законодательств. Они все нашли отражение в резолюции, которая была принята по результатам слета", - сказал министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович.



Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, мы сегодня заложили традицию в проведении подобного рода мероприятий. "Мне очень приятно, что мы реализовали это поручение, о котором говорят наши президенты. Мы сегодня в Витебске смогли собрать самых активных представителей старшего возраста как со стороны России, так и со стороны Беларуси. Сегодня многодетная, многопоколенная семья является основными трендами государственной политики нашего государства. Следующий ход будет за нами. В 2027 году будем организовать подобные мероприятия уже на территории Российской Федерации", - подчеркнул он.-0-