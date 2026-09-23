23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующая Белорусская антарктическая экспедиция стартует в ноябре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.



В 19-й Белорусской антарктической экспедиции примут участие 13 полярников. Планируется, что она завершится в апреле 2027 года.



В национальном парке "Припятский" сегодня состоялось заседание российско-белорусской рабочей группы по вопросам развития Антарктики. От Национальной академии наук Беларуси в мероприятии принял участие заместитель председателя Президиума НАН Алексей Труханов. Участники рассмотрели планы научного и логистического сотрудничества на 2026-2027 годы, в том числе во время 19-й Белорусской антарктической экспедиции и 73-й Российской антарктической экспедиции.



"Сотрудничество с коллегами из Российской Федерации в этом полярном регионе носит стратегический характер: от доставки участников и грузов для БАЭ до проведения совместных научных исследований, - сказал Алексей Труханов. - В текущем сезоне запланирована частичная ротация составов как БАЭ, так и РАЭ. Мы договорились держать ситуацию по подготовке и проведению экспедиций на совместном контроле и оперативно корректировать при необходимости".-0-